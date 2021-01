NBA: les Cavaliers dominent encore les Nets

Vendredi soir, dans le choc de la conférence Est du championnat NBA, Philadelphie a dominé Boston 122-110.

Les Sixers confortent leur première place. À l’Ouest, les Clippers ont rejoint à la première place leurs voisins et rivaux des Lakers grâce à leur facile succès, le sixième consécutif, aux dépens d’Oklahoma City 120-106.

Joel Embiid a été le grand bonhomme des Sixers. Ses 38 points et 11 rebonds ainsi que les 23 points de Tobias Harris, ont eu raison des Celtics où les 42 points de Jaylen Brown n’ont pu compenser l’absence de Jayson Tatum, écarté par le Covid.

Deux jours après sa victoire au bout du suspense, Cleveland a de nouveau battu New Jersey 125-113. Collin Sexton, le meneur des Cavaliers, traduit enfin les espoirs placés en lui lors de son arrivé en NBA en 2018. Avec 25 points et neuf passes décisives, il s’est bien débrouillé face au duo de All Star James Harden 19 pts, 11 ast) et Kyrie Irving (38 pts). Le souci des Nets s’est situé en défense. En l’absence de Kevin Durant, laissé au repos, ils ont été mangés dans la raquette (50 rebonds à 29). André Drummond (16 rebs, 19 pts) et Larry Nance Jr (10 rebs, 15 pts) ont survolé le jeu intérieur. Avec New York, Cleveland est la surprise de ce début de championnat à l’Est.

À l’Ouest, deux franchises remontent après un début poussif. Dallas est venu battre San Antonio 117-122. Luka Doncic est irrésistible en ce moment (36 pts, 11 ast, 9 rbs) et dans la peinture le grand Kristaps Porzingis (2m21) est remis de sa dernière blessure (21 pts, 8 rebs). Dalles est 7e (8 victoires-7 défaites).

Un autre joueur européen le Serbe Nikola Jokic est l’homme fort de Denver. Ses 31 points, 10 rebonds, 8 passes ont été à la base de la victoire des Nuggets sur le parquet de Phoenix 126-130. Sur les dix dernières rencontres, la franchise du Colorado présent le 4e bilan (7 victoires, 3 défaites) de la Ligue derrière les Lakers, les Clippers et les Jazz (8-2). De quoi permettre à Denver d’être désormais positifs (8-7) et d’intégrer le Top 8.