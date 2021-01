Décès de Hank Aaron, légende du baseball

Hank Aaron, légende du baseball, est décédé à l’âge de 86 ans. Sa fille a confirmé le décès aux médias américains vendredi. Aaron a détenu pendant 33 ans le record du plus grand nombre de homeruns dans la Major League.

Aaron avait frappé la balle au-dessus de la clôture à 755 reprises. Son record a tenu jusqu’en 2007, lorsque Barry Bonds l’a battu. Aaron a joué la plus grande partie de sa carrière à Milwaukee et Atlanta Braves, avec qui il a remporté les World Series en 1957. Aaron, surnommé ‘Hammerin Hank’, a été élu 25 fois dans l’équipe All Star. Il fait aussi partie du Hall of Fame du baseball américain.

Aaron avait pris le record du nombre de homeruns réussis à Babe Ruth en 1974. Il avait terminé sa carrière en 1976 aux Milwaukee Brewers.