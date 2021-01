Satisfecit au CPAS de Tournai

La semaine dernière, la campagne de vaccination débutait à la maison de repos «Benjamin Grugeon».

« Avec quelques jours de recul, l’ensemble des personnes à qui le vaccin a été administré se porte bien, peu d’effets indésirables ont été observés», dit aujourd’hui la présidente Lætitia Liénard dans un communiqué.

Cette semaine, ce sont les résidents et le personnel des MR/MRS «Le Moulin à Cailloux» et «À l’Ombre du Temps» qui ont été vaccinés. «À l’Ombre du Temps», 100 résidents sur 107, soit 93,46%, ont accepté la vaccination et pour le personnel 66 collaborateurs sur 95, soit 69,47%; Au «Moulin à Cailloux», 97 résidents sur 117, soit 82,91%, se sont fait vacciner et 48 collaborateurs sur 85, soit 56,47%.

La première phase de vaccination visant à administrer la première dose est en cours de finalisation. Devront encore être vaccinées les personnes qui n’ont pu l’être en raison d’un test positif à la Covid-19.

Selon le Centre interfédéral Coronavirus, l’administration de la première dose offre déjà une protection significative. Afin d’atteindre la protection maximale, la deuxième dose sera administrée dans les semaines à venir selon un calendrier qui doit encore être communiqué par l’AViQ.

«Comme annoncé aujourd’hui, lors de la conférence de presse du Centre interfédéral Coronavirus, par Monsieur Yves Van Laethem, porte-parole, dans les maisons de repos, “le bout du tunnel est de plus en plus en vue”.»