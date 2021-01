10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Une entreprise marchoise innove contre le cancer, grâce aux plantes; Une convention qui a un impact sur 100 000 fonctionnaires en Wallonie; Les Belges épargent mais à court terme: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 22 janvier.

1. VIDÉO et PHOTOS | La start-up pharmaceutique marchoise atb therapeutics innove dans la thérapie ciblée du cancer

Créée en 2018 et basée sur le parc Novalis à Marche, atb therapeutics est une start-up pharmaceutique active en oncologie. La société développe de nouvelles thérapies ciblées du cancer à l’aide de l’atbody, une molécule innovante produite grâce aux plantes.

2. PHOTOS| Namur: le testing vient au contact de la population estudiantine

Vingt étudiants sont venus se faire dépister durant le testing gratuit organisé jeudi de 10 à 11 h. Ce ne sera pas le dernier.

3. VIDÉO | 5 conseils pour éviter de se perdre dans les Fagnes

Suite aux incidents de ces derniers jours, voici 5 conseils pour vous permettre de vous balader dans les Fagnes en évitant de vous y perdre.

4. Un accord pour des milliers d’agents communaux, provinciaux, etc.

Pus de 100 000 fonctionnaires locaux sont concernés par la convention qui vient d’être bouclée entre la Région et syndicats.

5. Les Belges épargnent trop souvent à court terme

Aion Bank a analysé la planification financière des Belges. Résultat: ils se projettent rarement sur le long terme.

6. De l’hydrogène vert bientôt produit en Wallonie

En collaboration avec Ideta, Luminus a choisi la Wallonie picarde pour lancer son projet de développement de l’hydrogène vert.

7. VIDÉOS| Surkotés: une série animée déjantée et d’actualité à Namur

«Surkotés»: c’est le titre de la création de Godfrey Baami-Bandema, un étudiant de la Haute École Albert Jacquard, au talent indéniable.

8. Avec Cinépilou, toute la famille se fait un cinéma dans le salon

Cinépilou donne rendez-vous aux familles pour une séance de cinéma sur canapé. Avec activités pour prolonger le plaisir.

9. Neuville a évité les premiers pièges

Après une entrée en matière réussie, le duo Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe a entamé ce vendredi à l’aube son premier «vrai» test.

10. ANALYSE | Bastien, symbole du renouveau du Standard

Il y avait belle lurette que le Standard ne s’était plus imposé si largement dans les chiffres et que Samuel Bastien n’avait plus inscrit un but

