74 millions pour les hôtels, restos, cafés, discothèques et événementiel bruxellois: «Effort plus important que dans les autres régions»

Les restaurateurs, hôteliers et DJ bénéficieront de mesures plus ciblées. Adobe Stock

74 millions: voilà l’enveloppe débloquée par le Gouvernement Vervoort pour ses secteurs en crise. Horeca, événementiel et monde de la nuit seront désormais aidés via des primes «variables». En voici les critères.

Le Gouvernement bruxellois donne un peu d’air aux secteurs aux abois. Un nouveau budget de près de 74 millions d’euros a ainsi été dégagé, comme l’a annoncé ce 21 janvier 2021 Rudi Vervoort, ministre-Président bruxellois (PS). Nouveauté pour ce 3e train de mesures: «on travaille désormais de manière ciblée». Il n’y aura donc plus de sommes forfaitaires distribuées sans distinction.

Cette prime «variable» se destine à 4 secteurs précisément définis: les restaurants et cafés «ainsi que leurs fournisseurs principaux»; les hébergements touristiques, «dont les hôtels et les chambres d’hôtes»; les entreprises actives dans l’événementiel, la culture et le tourisme, et les discothèques. «La variabilité de ces nouvelles primes s’établira en fonction du secteur, du nombre d’équivalents temps pleins (ETP) et de la baisse du chiffre d’affaires des 3 derniers trimestres 2020 par rapport à la même période en 2019», détaille Barbara Trachte, Secrétaire d’État à la Transition économique (Écolo). Qui ajoute que «des balises seront mises assurant de la viabilité économique des entreprises et de leur activité sur notre territoire».

De 5.000 à 60.000€

En chiffres, les restaurants et cafés et fournisseurs de l’horeca pourront toucher entre 5.000 et 36.000€, le secteur de l’hébergement pourra toucher de 5.000 à 50.000€, le secteur événementiel de 5.000 à 36.000€ et les discothèques, qui subissent une plus longue période de fermeture, de 60.000 à 100.000€.

Par ailleurs, le Gouvernement bruxellois annonce aussi ce 21 janvier l’adoption de l’arrêté qui organise la 1re phase (jusqu’à 1.500€) du versement des primes «jusqu’à 5.000€» destinées aux commerces dits «non-essentiels». Ce sont ceux qui ont dû fermer après les décisions du comité de concertation du 30 octobre 2020.

Et les coiffeurs, tatoueurs et salles de paris ou de billard?

Par ailleurs, le Gouvernement a également adopté, en première lecture, l’arrêté organisant la première phase de versement d’une prime pouvant aller jusqu’à 5.000 euros pour les commerces dits «non-essentiels» qui avaient dû fermer sur la base des décisions du Comité de Concertation du 30 octobre 2020 et qui n’ont pas pu rouvrir au 1er décembre. La prime est accessible via www.primecovid.brussels à partir du 28 janvier 2021. La phase 2 de cette prime, qui concerne les commerces qui ont pu rouvrir le 1er décembre, sera annoncée «en février».

Les entreprises concernées sont les suivantes (avec leurs codes NACE): 96021 – Coiffure, 96022 – Soins de beauté, 96040 – Entretien corporel, 96092 – Services de tatouage et de piercing, 85531 – Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs, 91041 – Gestion des jardins botaniques et zoologiques, 92000 – Organisation de jeux de hasard et d’argent, 93130 – Activités des centres de culture physique, 93212 – Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes, 93291 – Exploitation de salles de billard et de snooker, 93292 – Exploitation de domaines récréatifs, 93299 – Autres activités récréatives et de loisirs.

Nouvelles aides à la formation

Le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) est revenu pour sa part sur une demande des différents secteurs concernés par cette nouvelle prime de «profiter de la période d’inactivité du personnel en chômage technique pour “muscler” leurs compétences quand la reprise sera là ou se redéployer dans d’autres professions». Et de rappeler gratuité des formations pour les chômeurs temporaires ainsi que la «volonté de travailler à un protocole particulier de formation spécifique à leurs besoins assortie d’une validation des compétences». Il est aussi question de mobiliser une «aide supplémentaire destinée aux travailleurs qui veulent entreprendre de nouvelles formations», pour les encourager.

Le ministre des Finances Sven Gatz (Open.vld) a terminé en expliquant que cet effort budgétaire «est en proportion un effort plus important pour la Région bruxelloise que pour les deux autres régions car notre capacité fiscale par habitant est plus réduite qu’en Flandre et Wallonie». Et de glisser qu’«en temps normal pour un café, un restaurant, un hôtel, une discothèque, organiser de grands événements, Bruxelles est “the place to be”. En temps de crise, longue et dure, c’est le contraire: c’est encore plus difficile».