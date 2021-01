Sciensano: «Le bout du tunnel» dans les maisons de repos

La situation s’améliore dans les maisons de repos et de soins. Photo News (Illustration)

Si rien n’est encore gagné, il semblerait bien que les maisons de repos et de soins aperçoivent tout doucement «le bout du tunnel», d’après l’Institut de santé publique.

À l’instar des 11% de plus de 80 ans qui ont déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer, les résidents des maisons de repos et de soins (MRS) du pays commencent à entrevoir «le bout du tunnel». C’est en tout cas ce qu’a déclaré Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, ce vendredi matin, lors d’une conférence de presse.

Comme le répète Sciensano, «les chiffres (dans les MRS, NDLR) vont dans le bon sens». Exemple avec le nombre de cas recensés qui, lors de la semaine écoulée, a diminué en Flandre et en Wallonie, et s’est stabilisé à Bruxelles. Ou encore les clusters (les homes comptabilisant au moins 10 cas avérés de Covid-19) qui baissent toujours plus dans le sud de la Belgique.

Et comme de plus en plus de seniors sont actuellement vaccinés contre le nouveau coronavirus, «le degré de protection de cette population à risque va encore augmenter d’ici quelques semaines».

De quoi envisager un peu plus sereinement les mois qui arrivent.