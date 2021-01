Stéphane Moreau interpellé ce matin, Pierre Meyers aussi placé sous mandat d’arrêt dans l’affaire Nethys

Stéphane Moreau, Paul Heyse et Bénédicte Bayer ont été interpellés ce vendredi matin par l’office central de répression de la corruption. Ils sont entendus actuellement. Quant à Pierre Meyers, il a été placé sous mandat d’arrêt ce jeudi soir.

Nouveau rebondissement dans le dossier des indemnités faramineuses accordées à l’ancien management de Nethys.

Pierre Meyers, ancien président du CA, a été placé sous mandat d’arrêt hier jeudi soir du chef des mêmes inculpations que François Fornieri, à savoir de détournements par personne exerçant une fonction publique et d’abus de biens sociaux, a appris L’Avenir ce vendredi matin auprès du procureur général de Liège, Christian De Valkeneer.

Jacques Tison a été libéré sous conditions et inculpé du chef des mêmes préventions. Il s’agit du trio du comité de rémunérations de Nethys.

L’homme d’affaires liégeois François Fornieri, le CEO de l’entreprise pharmaceutique Mithra, a été placé sous mandat d’arrêt ce jeudi et conduit à la prison de Lantin. Il est inculpé de détournement par personne exerçant une fonction publique et abus de biens sociaux.

Interpellé mercredi à son domicile, il a été auditionné pendant de nombreuses heures par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) et de l’OCRC (Office central de la répression de la corruption) dans le cadre du dossier pénal lié aux rémunérations de l’ancien management de Nethys. L’instruction est menée par le magistrat instructeur liégeois Frédéric Frenay, spécialisé dans les matières Ecofin.

«M. Fornieri est uniquement entendu dans le cadre de l’affaire Nethys», avaient indiqué mercredi ses avocats, Mes Georges-Albert Dal, Marc Dal et Philippe Culot. «Tel est aussi le cas d’autres anciens administrateurs de Nethys. Ces auditions s’inscrivent dans la suite normale de l’enquête. Comme il s’est toujours attaché à le faire, François Fornieri veille à apporter tous les éléments utiles à l’enquête. Il regrette une nouvelle fois la publicité donnée à des devoirs d’enquête couverts par le secret de l’instruction.»

Pour rappel, c’est le 22 mai 2018 que le comité de rémunération de Nethys, composé de l’homme d’affaires François Fornieri (président), de Pierre Meyers et de Jacques Tison, validait le principe d’indemnités de départ octroyées aux anciens dirigeants de Nethys. Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer sont partis avec 15 millions d’euros.

Mithra nomme un CEO ad interim Le conseil d’administration de Mithra s’est réuni ce jeudi soir et a pris acte de la mise sous mandat d’arrêt du CEO François Fornieri. Le CA a décidé de confier la fonction de CEO ad interim à Christophe Maréchal, qui occupe la fonction de Chief Financial Officer (CFO) chez Mithra depuis 2017. Le conseil d’administration de la société biotech belge se dit convaincu que la poursuite des activités opérationnelles de l’entreprise «se déroulera de manière optimale» avec la nomination de M. Maréchal. La société est cotée à la bourse de Bruxelles.

Né à Ougrée d’une famille issue de l’immigration italienne, en avril 1962, Francesco n’était pas vraiment prédestiné à devenir un homme d’affaires à succès à la tête d’une fortune estimée à environ 250-300 millions. Si son père est contremaître à Cockerill, à quelques encablures du stade Dufrasne, François, lui, suit une autre voie. Il commence sa carrière dans le secteur pharmaceutique comme délégué médical chez le géant Sanofi. Puis, il passe chez Bayer-Shering, pour s’occuper du secteur féminin. «Mais on ne me laissait pas assez de place pour mes projets», racontera-t-il plus tard, pour expliquer pourquoi il prend les commandes de Mithra, qui se spécialisera dans les produits de contraception générique.

François Fornieri passera devant la chambre du conseil dans les cinq jours. Celle-ci devra décider de son maintien ou non en détention préventive.

