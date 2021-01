Quelle météo ce vendredi et ce week-end? Des éclaircies avant des averses de neige

Accalmie et éclaircies pour terminer la semaine

+ Consultez les prévisions météo via notre module ici

Ce vendredi, le temps deviendra généralement sec avec d’abord une nébulosité abondante, puis graduellement des éclaircies à partir de l’ouest, indique l’Institut royal de météorologie (IRM).

Sur le sud-est du pays, toutefois, les nuages bas seront encore bien présents durant la matinée avec des précipitations résiduelles sous forme de pluie ou de neige.

Les maxima seront compris entre 1°C et 5°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et se situeront autour de 6°C ou 7°C ailleurs, sous un vent faible à modéré puis faible, de secteur ouest à sud- ouest. A la Côte, il restera modéré.

Ce vendredi soir, le temps sera d’abord sec avec des éclaircies. Après minuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de l’ouest et donneront parfois lieu à quelques averses localisées, pouvant prendre un caractère hivernal principalement en Ardenne. Les minima seront compris entre -3°C en Ardenne et +3°C dans le centre du pays.

Durant le week-end et en début de semaine prochaine, le temps sera à nouveau plus hivernal avec parfois des averses de neige, y compris à basse altitude.