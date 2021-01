Euroligue: Ismaël Bako et Villeurbanne s’imposent face à Sam Van Rossom et Valence

Les Français de l’ASVEL Villeurbanne se sont imposés ce jeudi soir à domicile face aux Espagnols de Valence (90-77) pour le compte de la 21 journée en Euroligue. Les Belges Ismaël Bako (Villeurbanne) et Sam Van Rossom (Valence), ont terminé respectivement avec 4 et 9 points.

Après un premier quart-temps équilibré (17-17), les coéquipiers français d’Ismaël Bako creusaient un premier écart juste avant la pause (40-34) sous l’impulsion de l’Américain William Howard, en réussite aux tirs (17 points).

Au retour des vestiaires, les Espagnols parvenaient à faire jeu égal avec la formation locale (21-20) grâce à Nikola Kalinic (18 points) mais restaient à distance respectable à l’entame du dernier acte (61-54). En confiance, Villeurbanne profitait des nombreuses pertes de balle des visiteurs (19 au total) pour conserver cette avance et empocher la victoire (90-77).

Le pivot des Belgian Lions, Ismaël Bako (Villeurbanne), termine la rencontre avec 4 points (2/5 à 2 points), 4 rebonds et 1 interception en 12 minutes. De son côté, Sam Van Rossom a ponctué son match avec 9 points (0/4 à 2 points, 2/3 à 3 points et 3/4 aux lancers), 2 rebonds, 3 passes et 1 interception en 22 minutes.

Au classement, les Français, 17es, s’affichent à présent avec un bilan de 7 victoires pour 14 défaites. Les Espagnols, 10es, sont désormais à 11 victoires pour 10 défaites. Mercredi prochain, Valence accueillera les Lituaniens du Zalgiris Kaunas tandis que Villeurbanne affrontera, à domicile, les Espagnols de Baskonia pour le compte de la 22e journée.

Pour rappel, les huit meilleures équipes, sur 18, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition.