Euroligue: Schio et Kim Mestdagh battent Riga

Le club italien de Schio, avec Kim Mestdagh, a battu la formation lettone de Riga 78-68, dans le 2e match de la 5e journée du groupe C de l’Euroligue FIBA de basket, ce jeudi soir dans la «bulle» organisée à Schio.

La Belgian Cat de 30 ans a rentré 8 points (2/5 à 3 pts et 2/2 aux lancers francs), mais aussi pris 4 rebonds, donné 3 passes décisives et réalisé une interception en 25 minutes de jeu avec l’équipe locale.

Le club russe d’Ekaterinburg, avec Emma Meesseman en vedette, s’était imposé 90-83 contre les Espagnoles de Gérone un peu plus tôt dans la journée.

Au classement, UMMC Ekaterinburg, déjà qualifié pour les quarts de finale, occupe la tête du groupe avec 10 points. Gérone suit avec 8 points devant Schio (7) et Riga (5).

Ce vendredi, la 2e place du groupe se jouera entre Schio et Gérone. Plus tôt dans la journée, Riga et Ekaterinburg auront disputé une rencontre sans enjeu. Les Lettones sont d’ores et déjà éliminées.

Les deux premières équipes dans chacun des quatre groupes sont qualifiées pour les quarts de finale.