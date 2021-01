Plainte de Natagora contre Infrabel et Tuc Rail après des travaux ferroviaires à Bertrix

Natagora a décidé d’attaquer le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et le bureau d’ingénierie Tuc Rail à la suite de travaux ferroviaires à Bertrix lors desquels plusieurs kilomètres de crête de talus ont été remblayés illégalement selon elle, a annoncé ce jeudi par communiqué l’association de défense environnementale.

Natagora indique que ce chantier a été mené «sans tenir compte de consignes strictes de protection pour la vipère péliade, une espèce présente sur place et particulièrement menacée.» Une plainte a dès lors été déposée au parquet du Luxembourg.

«La crête des talus, sur plus de 3.000 mètres, a été remblayée. Il s’agit de l’endroit le plus fréquenté par les reptiles, précise l’association. Le cas présent est d’autant plus regrettable que les enjeux étaient bien connus, les directives imposées par le DNF à Tuc Rail n’ont pas été respectées, leur application aurait pourtant permis de minimiser fortement les impacts.»

Natagora souhaite que des mesures de réparation soient mises en œuvre dans le cas de Bertrix.

Plus largement, l’association estime que divers travaux de modernisation de lignes ferroviaires, comme ceux menés entre Namur et Luxembourg, causent des impacts considérables à la biodiversité présente sur les accotements ferroviaires. Natagora cite l’augmentation des espèces exotiques envahissantes comme la renouée du Japon, la perturbation de la nidification de oiseaux, la destruction des petits animaux vivants au sol comme les reptiles et plus généralement des pertes de zones refuges pour la faune et la flore.