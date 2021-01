Des chiens pisteurs pour flairer le coronavirus dès février

Une dizaine de chiens pisteurs seront utilisés à partir de février pour détecter le coronavirus, indique ce jeudi Chris Callewaert de l’Université de Gand.

Les animaux semblent très bons pour détecter la maladie dans les échantillons de transpiration et de cette manière seraient encore plus utiles que le test PCR classique. Si les chiens sont à la hauteur des attentes, le groupe de travail qui pilote le projet souhaite former une centaine d’animaux supplémentaires sur le long terme pour détecter les infections, par exemple lors de festivals.

Les animaux sont employés par divers services tels que l’armée, la police et les pompiers.

Ils n’effectueraient pas leurs nouvelles tâches comme lors de contrôles de police antidrogues, mais sur la base d’échantillons prélevés qui leur sont présentés séparément. Au départ, le groupe de travail souhaite déployer les animaux dans des endroits tels que les aéroports et les gares où ils pourraient se révéler un outil supplémentaire aux tests avec écouvillons.

Sur les treize chiens qui ont commencé la formation d’environ six mois, onze sont toujours là. Différentes races de chiens sont capables de faire le travail. Les formateurs utilisent, entre autres, les Malinois et les Labradors.