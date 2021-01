Le débrief du jour: Covid en écoles, le pic est loin | Moins de 100 réactions au vaccin | Accident de péniche

Plus de 140 000 vaccinations ont déjà été entreprises en Belgique et peu de réactions sont à relever jusqu’ici. BELGA

L’évolution de l’épidémie de coronavirus dans les écoles de Fédération Wallonie-Bruxelles, les premières réactions au vaccin sur le sol belge, un insolite accident de péniche à Tournai, la condamnation du «Madoff belge» ou encore le début de la saison rallye WRC avec un spectaculaire crash dès l’entame du Monte Carlo: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce jeudi 21 janvier 2021.

1. Covid à l’école: une hausse des cas, mais loin du pic

Sur base des résultats des 266 tests réalisés au Centre de Vottem, 40 enfants et trois adultes de l’école du Tilleul, à Ans se sont révélés positifs. Vu les liens étroits entre les deux écoles, celle de Loncin a aussi fermé ses portes.

+ Fermeture de l’école de Loncin, après celle du Tilleul: trop de cas de coronavirus dans les écoles d’Ans

L’ONE et ses partenaires poursuivent le relevé des cas d’infection au coronavirus dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La semaine du 11 au 17 janvier, 442 cas ont été signalés.

+ Cas Covid-19 dans les écoles: une augmentation, mais des chiffres loin du pic

Sauf dégradation de la situation sanitaire dans les semaines à venir, la période scolaire autour de Carnaval ne sera pas réaménagée, a annoncé jeudi la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS) à l’issue d’une réunion avec les experts sanitaires et les acteurs scolaires.

+ Enseignement obligatoire: pas d’adaptation à ce stade pour la période de Carnaval

2. Vaccins contre le Covid-19: peu de réactions chez les patients belges

Un total de 141.758 personnes, représentant 1,54% de la population de plus de 18 ans en Belgique, avaient reçu mercredi une première dose de vaccin contre le Covid-19, selon les derniers chiffres actualisés jeudi par Sciensano.

+ Plus de 140.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin

Septante-trois personnes ont présenté des effets indésirables après avoir reçu leur vaccin contre le Covid-19 en Belgique sur un peu plus de 100.443 personnes traitées, indique ce jeudi l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS).

+ Moins de 100 notifications d’effets indésirables sur plus de 100.000 personnes vaccinées

3. Incident insolite sur l’Escaut à Tournai

Il était un peu plus de 11 h quand une péniche – qui venait de Tournai et se dirigeait vers Kain – a accroché le pont de chemin de fer surplombant l’Escaut, à hauteur des quais Donat Casteman et des vicinaux. Les témoins de la scène parlent d’un bruit «fracassant».

+ Une péniche accrochée par le pont des Roulages à Tournai: «un bruit fracassant»

4. Le «Madoff belge» condamné pour escroquerie

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi matin Stéphane Bleus à une peine de quatre ans de prison avec sursis pour une vaste escroquerie.

+ 4 ans avec sursis pour le «Madoff belge», Stéphane Bleus

5. Un gros crash en ouverture de la saison WRC

Le championnat du monde des rallyes a débuté ce jeudi. Le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford) est violemment sorti de route alors qu’il tenait le meilleur temps de la première épreuve spéciale du Rallye Monte-Carlo.

+ Rallye Monte-Carlo: la violente sortie de route de Teemu Suninen

Deuxième d’un cheveu (2,2 sec.) en 2019 avant de s’imposer l’an dernier, et quasiment aussi régional de l’étape que son rival Sébastien Ogier, qui est sur ses terres natales à Gap, Thierry Neuville le «Monégasque» aborde la saison et le Monte-Carlo, ce jeudi, avec des ambitions plus mesurées que ces dernières années.

+ Thierry Neuville: « Dans l’inconnu au rallye Monte-Carlo »