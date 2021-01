WRC: Thierry Neuville 4e à l’issue de la première journée du Monte-Carlo

Neuville satisfait: «Tout s’est bien passé»

Pas de neige ce jeudi sur les routes du «Monte». La première spéciale était humide, tandis que la seconde comportait plus de flaques d’eau. Neuville et son nouveau co-pilote Wydaeghe ont terminé la première journée de compétition à la quatrième place. «Sans shakdown et sans tests préalables, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Mais finalement, tout s’est bien passé, à part un problème d’intercom. Le son aurait pu être meilleur», a déclaré Thierry Neuville.

«Martijn a fait du bon travail. Dans la deuxième étape, nous avons peut-être perdu un peu trop de temps, mais d’un autre côté, j’ai gardé un rythme avec lequel je me sentais bien. Demain sera une journée longue, difficile et pleine de défis. Il est important de faire le bon choix de pneus. Mais je suis impatient d’y être.»