Une nouvelle signalisation routière sur le site des Marronniers à Tournai

En passant par les rues Despars et des Fougères, vous aurez sans doute remarqué l’apparition d’une nouvelle signalisation. Elle a été mise en place sur l’ensemble du Centre régional psychiatrique Les Marronniers.

Certains se sont étonnés de voir apparaître des panneaux de signalisation précisant le caractère privé des voiries traversant le site du Centre régional psychiatrique (CRP) Les Marronniers et pourtant empruntées quotidiennement par des automobilistes soucieux de raccourcir leur trajet. C’est tout particulièrement vrai pour ceux et celles qui souhaitent transiter par la rue Despars via la rue des Fougères, ou inversement.

«La volonté n’est pas d’interdire cette pratique, nous explique la porte-parole de l’institution, Isabelle Pruvot, mais il est important de rappeler le caractère privé du site, notamment dans le but de préserver la vie privée des patients que l’on est susceptible de croiser…»

C’est d’ailleurs aussi pour cette raison qu’un autre panneau, d’interdiction celui-là, a également été ajouté afin de rappeler qu’on ne peut pas tirer de photos sur le site (que ce soit avec un appareil photo ou un GSM). Plus question de sortir un appareil photo (ou un GSM) pour prendre des clichés sans autorisation, du moins sur le domaine privé. ÉdA

Certaines personnes ont dit être interpellées par le fait que cette interdiction soit aussi ostensiblement affichées autour d’un établissement qui se dit pourtant ouvert au monde extérieur et n’hésite d’ailleurs pas à collaborer à certaines manifestations publiques comme, par exemple, l’exposition de photos organisée dans le cadre du Ramdam l’an dernier («Si les objets pouvaient parler»).

La nouvelle signalétique mise en place ne remet toutefois pas en question cette volonté d’ouverture, elle entend simplement rappeler qu’il convient de solliciter une autorisation préalable pour réaliser des clichés sur le site, toujours dans le but de préserver la vie privée des personnes qui le fréquentent. Une précaution qui n’est sans doute pas inutile tenant compte des dommages que peut causer la diffusion de certaines images sur les réseaux dits sociaux.

Dans un autre domaine, précisions qu’un troisième panneau a été rajouté aux deux autres pour rappeler que la vitesse est strictement limitée à 30 km/h sur toutes les voiries traversant ou contournant le CRP.