VIDÉO | Rallye Monte-Carlo: la violente sortie de route de Teemu Suninen

Teemu Suninen (M-Sport Ford) est violemment sorti de route ce jeudi alors qu’il tenait le meilleur temps de la première épreuve spéciale du Rallye Monte-Carlo, en championnat du monde des rallyes (WRC), mais n’a pas été blessé.

Le pilote finlandais, âgé de 26 ans, était parti pour créer la surprise lors de la première spéciale du Monte-Carlo, étant le plus rapide au dernier temps intermédiaire. Mais, sur les routes détrempées du massif du Dévoluy, il est parti à la faute dans le dernier segment de l’épreuve de 20,58 km entre Saint-Disdier et Corps.

La faute à un aquaplaning non maîtrisé, sa Ford Fiesta a tapé un talus dans un virage à gauche et est partie en tonneau pour finir dans le fossé. Teemu Suninen et son copilote Mikko Markkula sont rapidement sortis de la voiture.

C’est l’Estonien Ott Tänak (Hyundai) qui a réalisé le meilleur temps de la première épreuve chronométrée alors que Sébastien Ogier, tenant du titre, avait le 4e temps à 3,6 secondes sur sa Toyota. Deux spéciales sont prévues ce jeudi, premier jour du «Monte», qui ouvre la saison WRC jusqu’à ce dimanche.