Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 21 janvier.

La sélection de la rédaction

1. Bilan: un peu moins de 2.000 contaminations par jour en moyenne

Entre le 11 et le 17 janvier, 1.973 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour (-6%), selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi matin. Le taux de reproduction du virus remonte à 1,03, contre 1,02 la veille. + LIRE ICI

2. FFP2, chirurgicaux, tissu: comment s’y retrouver dans la forêt des masques?

Quel type de masques dans quelle situation? Comment les porter? Peut-on les réutiliser? Mode d’emploi pour s’y retrouver au moment où plusieurs pays durcissent leurs règles face à l’apparition de variants plus contagieux du coronavirus. + LIRE ICI

3. Une scolarité compliquée pour les enfants aveugles et malvoyants

Une trentaine d’enfants aveugles et malvoyants sont accompagnés dans leur scolarité par l’ASBL liégeoise La Lumière. + LIRE ICI

4. Dès mars, 25.000 vaccins par mois au stade d’Anderlecht

Un centre de vaccination sera ouvert dès le mois de mars au Lotto Park, le stade du Sporting d’Anderlecht. Il s’agit d’une collaboration entre la commune et le club. Objectif: 25.000 vaccins par mois. + LIRE ICI

1. Belgique

«Le vaccin, c’est le début du retour à une autre vie»: le Dr Philippe Devos se confie après avoir été vacciné

À Liège, le Dr Philippe Devos, médecin intensiviste et président du conseil médical du Groupe santé CHC, fait partie des quelque 750 collaborateurs qui auront été vaccinés d’ici à lundi après-midi à la clinique CHC MontLégia. + LIRE ICI

Plus de 140.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin

Un total de 141.758 personnes, représentant 1,54% de la population de plus de 18 ans en Belgique, avaient reçu mercredi une première dose de vaccin contre le Covid-19, selon les derniers chiffres actualisés jeudi par Sciensano. + LIRE ICI

Parmi les personnes vaccinées, le docteur Philippe Devos. CHC

Le nombre de commerces vides pourrait augmenter de 3.000 d’ici la fin de l’année

Alors que 24.000 propriétés commerciales (magasins, restaurants, ...) sont actuellement vacantes en Belgique, ce nombre pourrait monter à 27.000 d’ici la fin de cette année, en raison de la crise du Covid-19 et des mesures de confinement, estime le bureau d’études spécialisé Locatus. + LIRE ICI

Pour la première fois depuis septembre, le consommateur belge est moins optimiste

Après la forte amélioration constatée en décembre, l’indicateur de confiance des consommateurs s’est quelque peu tassé en janvier, communique la Banque nationale (BNB). + LIRE ICI

Anvers appelle 6.500 habitants à se faire dépister

Après un nombre croissant d’infections, la ville d’Anvers appelle jeudi 6.500 habitants de deux quartiers à se faire tester. Un courrier leur a été envoyé en ce sens. + LIRE ICI

Les tour-opérateurs déjà résignés pour les vacances de Carnaval

Les tour-opérateurs et agences de voyage sont d’ores et déjà résignés pour les vacances de Carnaval, quelle que soit la décision à venir pour les déplacements non-essentiels, ont-ils indiqué. + LIRE ICI

7 organisations plaident pour l’élargissement de la bulle des familles monoparentales

Sept organisations appellent les responsables politiques à élargir la bulle sociale des familles monoparentales lors du comité de concertation prévu vendredi. + LIRE ICI

Les gérants de saunas privés demandent à rouvrir le 1er février

La Fédération belge des saunas privés demande au gouvernement de permettre à ses membres de rouvrir leurs installations le 1er février. + LIRE ICI

Enseignement obligatoire: pas d’adaptation à ce stade pour la période de Carnaval

Sauf dégradation de la situation sanitaire dans les semaines à venir, la période scolaire autour de Carnaval ne sera pas réaménagée, a annoncé jeudi la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS) à l’issue d’une réunion avec les experts sanitaires et les acteurs scolaires. + LIRE ICI

Les coiffeurs et les esthéticiennes réclament des éclaircissements pour vendredi

Les coiffeurs et les esthéticiennes, fermés de force depuis près de trois mois dans le cadre des mesures sanitaires, demandent des éclaircissements sur leur date de réouverture de la part du prochain Comité de concertation, qui aura lieu vendredi. + LIRE ICI

2. Régions

Fermeture de l’école de Loncin, après celle du Tilleul: trop de cas de coronavirus dans les écoles d’Ans

Ce mercredi soir, sur base des résultats des 266 tests réalisés au Centre de Vottem, 40 enfants et trois adultes de l’école du Tilleul se sont révélés positifs. Vu les liens étroits entre les deux écoles, celle de Loncin a aussi fermé ses portes. + LIRE ICI

Gerpinnes: les chalets-restos interdits?

Mardi, un restaurant de Gerpinnes a dû fermer ses chalets sur ordre de police. La crainte: que le refus en Hainaut se propage ailleurs… + LIRE ICI

Verviers: le centre de vaccination à Maison Bois?

La vaccination au Bielmont? Pas si sûr… Grâce à une proposition citoyenne, Maison Bois pourrait être le centre des vaccins verviétois. + LIRE ICI

La Hulpe: Masques inclusifs, effets positifs

Transparents au niveau des lèvres, les masques inclusifs constituent surtout un gros avantage au niveau de l’apprentissage. + LIRE ICI

Ces masques permettent aux écoliers de voir les visages de leurs professeurs. Ce qui permet une lecture labiale, base d'une bonne compréhension. EdA

1.038 cas en 14 jours, la pire situation depuis 50 jours en Brabant wallon

Avec 1.038 nouveaux cas détectés ces 14 derniers jours, le Brabant wallon connaît sa pire situation depuis le 2 décembre dernier, soit depuis 50 jours. + LIRE ICI

La Régie foncière de Bruxelles prolonge l’exonération de certains loyers commerciaux

La Ville de Bruxelles prolonge l’exonération de loyer de ses commerçants locataires de la Régie foncière communale pour les mois de janvier et février. La mesure ne concerne que les commerçants toujours confrontés à une fermeture obligatoire. + LIRE ICI

3. Monde

Le bilan des morts dépasse celui des soldats américains tués à la Seconde guerre mondiale

Le bilan des morts du Covid-19 aux Etats-Unis a dépassé mercredi celui des soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le comptage de l’université Johns Hopkins qui fait référence. + LIRE ICI

Arnold Schwarzenegger, vacciné contre le Covid, lance un appel à la population

Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie et, dans une vie antérieure, acteur dans Terminator entre autres, a reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19, a-t-il fait savoir mercredi sur Twitter. Populaire auprès de la population américaine, l’homme multiplie les appels à se faire vacciner et à porter un masque. + LIRE ICI

Les restrictions légèrement assouplies à Moscou

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé jeudi un léger assouplissement dès vendredi des mesures de lutte contre le coronavirus dans la capitale russe, arguant notamment du succès de la campagne de vaccination. + LIRE ICI

Une initiative citoyenne européenne pour des vaccins libres de droits

L’initiative citoyenne européenne RightToCure a lancé mercredi un «Hugging Challenge» sur les réseaux sociaux, appelant par la même occasion à signer sa pétition pour des vaccins libres de droits, accessibles à tous et abordables. + LIRE ICI

Biden dévoile une ambitieuse stratégie contre le Covid-19

L’administration Biden dévoile jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l’expertise scientifique pour lutter contre le Covid-19 en augmentant vaccinations et dépistages, au moment où la pandémie entre dans sa phase «la plus meurtrière» selon le nouveau président américain. + LIRE ICI

La deuxième vague, plus meurtrière en Afrique

La deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 se révèle plus meurtrière en Afrique, où le taux de mortalité dépasse désormais la moyenne mondiale, a annoncé jeudi le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). + LIRE ICI