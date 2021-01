VIDÉO | «Bye-Bye»: le clin d’oeil ironique de Vice TV à Donald Trump fait le buzz

Après son «You’re fired» à la télévision dans les années 2000, le «Bye-Bye» d’un Donald Trump empreint de certitudes n’a eu de cesse durant quantre années de présidence de populariser son style. De quoi inspirer certains au moment de faire leurs adieux au désormais ex-président américain.

Depuis ce jeudi matin, lendemain de l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique, toute une frange de la presse et des télévisions américaines souffle: Donald Trump, lequel n’a jamais caché sa détestation de l’ensemble - ou presque - des médias de son pays, n’est plus là.

Après quatre année de purgatoire durant lesquelles le président sortant leur a livré une véritable (gué-)guerre, certains d’entre eux n’ont pas pu s’empêcher de sourire ironiquement suite au départ acté de Trump.

«You’re fired»

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment Vice TV, branche télévisée du groupe américain Vice Media et qui s’adresse majoritairement à un public cible des 16-35 ans.

Dans une vidéo de plus d’une minute et demie, la chaîne s’est ainsi amusée à compiler tous les «Bye-Bye» que le désormais ex-président Trump avait coutume de proférer - de façon le plus souvent condescendante - à l’encontre de ses détracteurs ou des journalistes lui ayant posé une question à laquelle il ne voulait pas répondre.

Une façon ironique de saluer le départ de Trump.

De quoi aussi se remémorer aussi son fameux «You’re fired!» qui l’avait fait connaître du grand public au début des années 2000 et prononcé abondamment au travers de l’émission de téléréalité The Apprentice, durant laquelle l’homme d’affaire virait un à un les candidats.