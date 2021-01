Près de 1.600 cas de Covid-19 à la Défense et quatre décès depuis février 2020

Le ministère de la Défense a enregistré depuis le début de la pandémie causée par le coronavirus, voici près d’un an, 1.584 cas positifs et quatre décès dans ses rangs, sur des effectifs de quelque 25.000 personnes (militaires et civils), a-t-on appris jeudi de source militaire.

De ces 1.584 cas positifs signalés entre le 1er février 2020 et le 14 janvier 2021 au ministère de la Défense, 54 nouveaux l’ont été durant la période allant du 8 au 14 janvier derniers.

Actuellement, 119 membres du personnel sont en quarantaine en raison de contacts à haut risque avec des personnes infectées, alors que 41 soldats infectés sont isolés à la maison et treize dans un hôtel. Un soldat est actuellement hospitalisé à la suite de la Covid-19, a précisé le service de presse de la Défense à l’agence Belga.

Quatre décès sont aussi à déplorer au sein de la Défense, dont trois personnes qui étaient toujours actives et une personne «restée longtemps à la maison en raison d’autres conditions médicales», a-t-on ajouté de même source.

Selon la Défense, 305 soldats sont actuellement en quarantaine avant les opérations et 221 personnes le sont en fonction des exercices prévus et de retour d’opérations, y compris 119 en raison de «contacts à haut risque».

Toujours selon les chiffres fournis par la Défense, environ 2.700 contacts rapprochés ont été enregistrés parmi son personnel. Depuis le 5 novembre 2020, environ 1.800 membres du personnel ont été placés en quarantaine après un contact à haut risque dans l’environnement civil et/ou après un voyage en zone rouge.

Début décembre, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), avait indiqué, dans une réponse à une question écrite de la députée Kattrin Jadin (MR), avoir connaissance d’»environ 1.500 infections» et d’»environ 2.500 membres du personnel qui sont ou ont été en quarantaine».

Citant des chiffres datant de début novembre, Mme Dedonder faisait aussi état d’une trentaine d’infections au coronavirus dépistées pendant des missions à l’étranger.

Depuis lors, l’armée a procédé la semaine dernière au rapatriement d’une cinquantaine de militaires en opération au Niger, dont une vingtaine de personnes testées positives au nouveau coronavirus et, par mesure de précaution, une trentaine d’autres - ce qui a entraîné la suspension de cette mission.