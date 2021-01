Rafales de vent: de l’isolant sur l’A54 à Jumet

La police et les pompiers sont intervenus pour dégager de l’isolant qui s’était envolé et retrouvé sur la route à cause des rafales de vent.

Les pompiers et la police ont été requis, durant la nuit de mercredi à jeudi, sur la chaussée de Bruxelles, l’A54 et la rue des Fusillés (N568) à Jumet.

De l’isolant se trouvant sur le toit d’un bâtiment industriel en rénovation s’est retrouvé éparpillé sur les différentes routes à la suite des rafales de vent.

Les policiers et les pompiers ont évacué les isolants. Les différents accès ont été fermés à la route le temps de l’intervention.