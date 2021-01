À nouveau un couple égaré en Hautes Fagnes: une femme en hypothermie

Grosse mobilisation, ce mercredi soir, pour retrouver un couple égaré sur le plateau des Hautes Fagnes.

Il y a à nouveau eu des promeneurs qui se sont égarés sur le plateau des Hautes Fagnes, ce mercredi soir. Un couple avait débuté sa balade à la Baraque Michel (sur le territoire de la commune de Jalhay) et a finalement été retrouvé du côté du rond-point Drossart, sur la route d’Hestreux (sur le territoire de Baelen).

L’alerte a été donnée aux environs de 19 heures et a mobilisé plusieurs services de secours: la zone de police Fagnes, des pompiers des casernes de Limbourg, de Verviers et de Plombières, ainsi que le DNF (Département nature et forêts) et l’ambulance PIT de Malmedy.

Les recherches ont mis plusieurs heures, ce qui a conduit l’homme finalement retrouvé avec son épouse à lancer un «C’est à cette heure-ci que vous arrivez?» qui a eu de quoi surprendre les secouristes.

Le couple a donc été repéré puis acheminé jusqu’au rond-point Drossart, l’épouse sur une civière de montagne car elle se trouvait déjà en état d’hypothermie et a dû être soignée, alors que son mari était reconduit jusqu’à sa voiture, qui était stationnée à la Baraque Michel.