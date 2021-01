Les restrictions légèrement assouplies à Moscou

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé jeudi un léger assouplissement dès vendredi des mesures de lutte contre le coronavirus dans la capitale russe, arguant notamment du succès de la campagne de vaccination.

«La situation relative à la propagation de l’infection inspire un optimisme prudent», a-t-il écrit sur son site Internet, notant que le nombre de nouveaux cas quotidiens - 2.000 à 4.000 par jour la semaine dernière - était «nettement moindre qu’à la fin du mois de décembre».

«Le taux de vaccination a considérablement augmenté. Plus de 220.000 moscovites ont déjà reçu une protection fiable contre le virus», a-t-il ajouté.

La Russie a officiellement lancé cette semaine une campagne de vaccination massive contre le coronavirus: toutes les catégories de population peuvent désormais recevoir le vaccin Spoutnik V, enregistré fin août avant même la fin des essais cliniques.

Parmi les mesures annoncées par Sergueï Sobianine, figurent la réouverture «en régime normal» des collèges ou des écoles de sport, la réouverture des musées, des bibliothèques et des lieux de culture ainsi que la hausse de la jauge dans les théâtres ou les cinémas, qui passe de 25% à 50%.

Les bars et restaurants continueront en revanche de fermer à 23H00, les entreprises devront toujours faire en sorte qu’au moins 30% de leurs employés soient en télétravail et les plus de 65 ans ou les personnes souffrant de maladie chronique doivent toujours respecter un confinement, une mesure très peu appliquée en réalité.

Contrairement à plusieurs pays européens, le Kremlin n’a jusqu’à présent pas souhaité réintroduire de mesures de confinement nationales, afin de protéger une économie fragilisée.

Selon le dernier décompte officiel, plus de 3,5 millions de Russes ont été contaminés par le virus, ce qui place la Russie au quatrième rang des pays les plus touchés.

Ce bilan, publié quotidiennement, faisait état jeudi de plus de 67.000 morts, mais l’agence des statistiques dénombrait en décembre un nombre de décès trois fois plus élevé.