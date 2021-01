VIDÉO | Rafales de vent: un arbre s’effondre sur une maison à La Hulpe, des tuiles envolées à Jodoigne, des arbres sur les routes

Nuit mouvementée pour les pompiers belges. Suite aux violentes rafales de vent, les interventions ont été nombreuses. À La Hulpe, un arbre s’est effondré sur une habitation.

Le vent a soufflé avec force dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet, des rafales ont atteint les 100 km/h à certains endroits du pays, mobilisant des centaines de pompiers.

Une maison touchée à la Hulpe, des tuiles envolées à Jodoigne

En raison des vents violents, les pompiers du Brabant wallon multiplient les interventions, a-t-on appris auprès de la centrale nivelloise de la zone de secours.

Au dispatching de Nivelles, les services de secours se disent débordés d’appels liés aux intempéries survenues dans le courant de la nuit. Ils sont surtout sollicités pour des déblaiements de voiries encombrées par des arbres ou des branchages.

Comme on peut le voir dans la vidéo en tête de l’article, un arbre s’est même effondré sur une maison à La Hulpe.

Dans le secteur de l’est brabançon, les sapeurs se trouvent sur le terrain depuis 2h30. Ils ont d’abord secouru un automobiliste dont la voiture a percuté la berme centrale de l’autoroute E411, à proximité de la bretelle de Walhain. L’automobiliste a été légèrement blessé.

Une dizaine d’autres interventions ont été requises, essentiellement dans l’entité de Jodoigne, pour des tuiles envolées ou des arbres arrachés.

Arbres couchés sur la route en Wallonie picarde

En Wallonie picarde, les pompiers sont intervenus à plus d’une vingtaine de reprises. On ne déplore cependant aucun blessé.

«Les premières interventions ont débuté à 3h30 du matin et se sont poursuivies jusqu’à 6h. Les pompiers sont intervenus pour des arbres arrachés et couchés sur des routes et voiries ainsi que pour des câbles électriques arrachés», indiquait à l’aube le dispatching de la zone de secours de Wapi.

Les pompiers ont été appelés à Mouscron, Tournai, Antoing, Lessines et Bernissart. Avec le réveil de la population et le constat de certains dégâts, les secouristes s’attendent à une seconde vague d’interventions en matinée.

Province de Luxembourg: 50 missions pour les pompiers

De fortes rafales de vent ont balayé la province de Luxembourg durant la nuit. Les premiers appels aux pompiers sont tombés vers 3h du matin, et ça n’a pas arrêté jusqu’à 8h environ.

Au niveau de la centrale des pompiers de la zone Luxembourg, on enregistre plus d’une cinquantaine de missions cette nuit, essentiellement des dégagements de voiries suite à des chutes d’arbres ou de branches. À 8h ce matin, il y avait encore 12 missions en cours.

Dans la nuit, ce sont essentiellement le nord et le centre de la province qui étaient touchés. Au petit matin, le sud était également concerné.

Le trafic ferroviaire perturbé sur plusieurs lignes

Le trafic ferroviaire est perturbé sur plusieurs lignes ce matin en raison de dégâts provoqués par les fortes rafales de vent, fait savoir Infrabel. La circulation est notamment interrompue sur la ligne à grande vitesse reliant Liège et Louvain.

«En raison d’une bâche coincée dans les caténaires, le trafic est actuellement à l’arrêt dans les deux sens sur la ligne à grande vitesse entre Liège et Louvain», a précisé un porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire.

?? En raison d'une bâche dans les caténaires, le trafic est perturbé entre Liège et Louvain.



?? La circulation est actuellement interrompue sur ce trajet.



?? Le trafic est dévié par la ligne 36. #SNCB pic.twitter.com/gm59JiJbVi — SNCB (@SNCB) January 21, 2021

Un arbre était également tombé sur les voies à Walcourt, impactant la liaison entre Charleroi-Sud et Couvin. «Le trafic a pu reprendre vers 7h30, mais des retards et suppressions restent possibles», a-t-il ajouté.

Un train en panne à hauteur de Malines perturbe aussi la circulation entre Malines et Termonde.