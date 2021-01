VIDÉO | Lamkel Zé, de banni à buteur, délivre l’Antwerp: «Je n’ai pas hésité une seule seconde à l’aligner»

Le buteur camerounais a fêté sa sortie du noyau B avec le but de la victoire pour l’Antwerp, hier soir contre le Cercle de Bruges (1-0).

En toute fin de rencontre, alors que le Great Old ne trouvait pas la solution, Lamkel Zé, titularisé en pointe par Frankie Vercauteren – son premier match depuis le 2 octobre -, a eu l’instinct du buteur en concluant une belle action anversoise.

Un but qui offre 3 points à l’Antwerp, qui confirme sa troisième place au classement (37 points).

«Je ne regarde que l’équipe et ses besoins»

Lamkel Zé, dont le comportement sur et en dehors du terrain ne fait pas l’unanimité, avait été relégué dans le noyau B par Ivan Leko, parti depuis lors en Chine.

Malgré les protestations des supporters, qui n’ont pas apprécié ses provocations et son envie de départ en Grèce pour rejoindre Bölöni au Panathinaikos, Frankie Vercauteren, successeur de Leko, a choisi de faire confiance au Camerounais. «Je ne regarde que l’équipe et ses besoins. Quand j’ai su qu’on allait devoir se passer de Mbokani et Refaelov, je n’ai pas hésité une seconde à aligner Didier (Lamkel Zé)», a déclaré le T1 anversois à l’issue du match à nos confrères de Het Laatste Nieuws.