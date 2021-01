Nouveau rebondissement dans le dossier entre Virton et l’Union belge

La saga entre l’Excelsior Virton et l’Union belge se terminera-elle un jour? ÉdA Mathieu Golinvaux

L’Union belge a décidé d’introduire un recours en cassation contre la décision prise en septembre par la cour des marchés dans la saga qui l’oppose à l’Excelsior Virton.

On pensait bien en avoir fini lorsque, le 20 novembre, l’Autorité belge de la concurrence a donné raison à Virton dans le litige qui opposait le club gaumais à l’Union belge avec une place en Division 1 B pour enjeu.

On s’est trompé. On vient en effet d’apprendre que la fédération a décidé, en décembre, d’introduire un recours en cassation. Non pas contre cette décision de l’ABC, mais contre celle prise précédemment par la cour des marchés. Le 23 septembre précisément.

L’Union belge a donc lancé une nouvelle contre-attaque en décembre. Une initiative qui est passée quelque peu inaperçue alors puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucun communiqué officiel. L’UB estime que la cour des marchés n’aurait pas dû renvoyer l’affaire devant l’ABC dès lors qu’une pièce du dossier aurait été ajoutée trop tardivement par l’Excelsior.

