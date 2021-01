Sous pression, les écoles secondaires en Flandre une semaine en distanciel avant les congés

Il y aura une semaine d’enseignement à distance, à partir du 8 février pour tous les élèves de l’enseignement secondaire en Flandre, a-t-on décidé mercredi soir lors d’une concertation entre partenaires de l’enseignement en Flandre. Pour les élèves de 5e et 6e primaires, le port du masque sera obligatoire si la classe est concernée par une contamination ou une quarantaine. Le Comité de concertation examinera ces propositions vendredi.

«Cette décision de Ben Weyts ne préjuge en rien de ce qui sera décidé du côté de l’enseignement francophone. La ministre de l’Education Caroline Désir rencontre les acteurs de l’enseignement ce jeudi. Un échange aura lieu avec eux sur base de l’analyse des experts sanitaires et des chiffres actuels de la pandémie», a réagi mercredi soir le porte-parole de la ministre de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Nouvelles fermetures

Une école primaire et une école maternelle supplémentaires vont à leur tour entrer en quarantaine à Saint-Trond en raison des contaminations au coronavirus constatées au sein du personnel, a fait savoir mercredi soir la bourgmestre de la ville limbourgeoise, Veerle Heeren (CD&V), via son compte Facebook.

Ces deux écoles, Momentum et Villa Raam resteront fermées, selon une décision prises en concertation entre les autorités de la ville, de la province et de l’agence sanitaire flamande.

Les écoles maternelle et primaire Schuttershof étaient déjà fermées à Saint-Trond pour dix jours. Un certain nombre d’élèves et d’enseignants ont été testés positifs au coronavirus.