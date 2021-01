Excel Mouscron: Harbaoui espérait mieux pour ses débuts

À vingt minutes du terme, le Tunisien est monté pour la première fois au jeu depuis son retour à Mouscron. L’attaquant aura connu une fin de match mitigée, à l’image de son équipe. S’il provoque intelligemment le coup-franc amenant le but, il couvre le hors-jeu sur l’égalisation. «Au final, le score partagé est logique car Waasland a peut-être montré plus que nous. Même si c’était compliqué pour les deux équipes sur un terrain aussi difficile. Pour mes débuts, j’aurai préféré une surface sèche sur laquelle on aurait pu mieux développer notre jeu. On a su s’adapter, on a poussé pour marquer en usant de longs ballons. Mais on termine sur une grosse déception». Samedi, face à Saint-Trond, le buteur tentera de se montrer décisif. Sur une bonne pelouse (synthétique) cette fois.