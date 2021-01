Belle affluence pour l’expo Yann Arthus-Bertrand à Mons

Malgré le confinement et les restrictions, l’exposition Legacy a connu un beau succès à Mons.

C’est dimanche dernier que l’exposition Legacy, consacrée à Yann-Arthus Bertrand, s’est refermée. Ouverte en juillet dernier sur deux sites, le parc du Beffroi et la salle Saint-Georges, celle-ci a accueilli 10 797 à la Salle Saint-Georges et 28 603 au Parc du Beffroi.

Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, l’expo a donc connu un joli succès public et le fait qu’elle soit partiellement en plein air, ce qui tombait plutôt bien. Et la dynamique positive se poursuit, dans la mesure où l’exposition «Roy Lichtenstein. Visions multiples», en cours au Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM), fait le plein.

Depuis le 5 décembre 2020, date d’ouverture de l’exposition au public, ce sont près de 14 000 personnes qui ont déjà poussé les portes du site muséal, à la date du 17 janvier 2021. L’exposition sera visible jusqu’au 18 avril possible et il est plus que recommandé de réserver son créneau de réservation, les mesures sanitaires limitant le nombre de visiteurs simultanés possibles.

Au-delà de ces deux expositions, d’autres rendez-vous au sein des autres sites culturels sont aussi programmés. La Triennale de l’affiche politique aura lieu au Mons Mémorial Museum dès le 6 février prochain, jusqu’au 19 décembre.

À l’Artothèque,; l’exposition «Mons au temps de Waudru, Itinéraires mérovingiens», se tiendra du 13 février au 13 juin. Dès le 29 mai, retour au BAM pour une exposition consacrée à Arne Quinze.

Enfin, le monde associatif local et les artistes locaux seront mis à l’honneur dans une exposition au Magasin de papier: «Trésors montois», organisée par le Royal Photo Club Montois, du 3 juillet au 19 juillet.