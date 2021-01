Trump n’a pas adressé la parole à Biden, mais lui a laissé une lettre

La classe de Bush père

Parmi toutes ces lettres de président à président, celle laissée, le 20 janvier 1993, par le républicain George H.W. Bush à son successeur démocrate Bill Clinton, a marqué les esprits, par sa dignité, sa classe.

Evoquant son «sentiment d’émerveillement et de respect» au moment où il était entré dans le prestigieux Bureau ovale quatre ans plus tôt, il ajoutait «Il y aura des moments très durs (...) Mais ne laissez pas les critiques vous décourager ou vous faire changer de trajectoire». «Vous serez NOTRE président quand vous lirez ces lignes», y ajoutait le 41e président des Etats-Unis. «Je vous soutiens totalement. Bonne chance», ajoutait-il à l’attention de son ex-adversaire qui venait de le priver d’un second mandat.