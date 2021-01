CPAS de Leuze: le service des accueillantes d’enfants en péril?

Le malaise est palpable au sein du CPAS et de son pôle Petite enfance. Le conseiller Écolo Baptiste Leroy s’est inquiété de la pérennité du service des accueillantes à domicile, après avoir appris qu’un nombre «significatif de ces personnes a fait le choix de quitter le CPAS pour une ASBL privée.»

«J’ai eu vent d’un certain nombre de problèmes graves et qui perdurent depuis un certain temps. Le risque est que ce service d’accueil à domicile ne soit plus assuré par le CPAS dans les prochaines semaines. Pouvez-vous me rassurer quant à son maintien? »

La présidente du CPAS, Béatrice Fontaine (MR), n’ignore pas les remous en interne mais elle affirme qu’aucune décision n’a été prise à ce stade. «On analyse le dossier, qui doit d’abord passer au conseil de l’action sociale (NDLR: le prochain aura lieu le 27 janvier). Il s’agit d’un problème de personnes, donc ce sujet ne doit pas être discuté en séance publique. »

La situation est désastreuse selon Écolo

Face aux propos de Mme Fontaine, le chef de file des Verts est apparu décontenancé: «Je suis troublé d’entendre qu’une solution est en cours d’analyse alors que des dysfonctionnements sont connus depuis longtemps. Mais personne au CPAS n’a pris la peine de s’en saisir de façon sérieuse et proactive. Un conseil de l’action publique devait se réunir fin de l’année passée pour aborder le sujet, en présence des accueillantes, mais cela n’a pas été fait.

Ce dossier a trop longtemps été négligé et par un manque de gestion du problème, on en arrive à une situation désastreuse qui amènera une défaillance du service octroyé à la population.»

«Un service toujours assuré»

De son côté, le bourgmestre (MR) Lucien Rawart martèle que le service serait toujours rendu sur l’entité par les accueillantes d’enfants, même si certaines d’entre elles venaient à rejoindre une structure privée.

«Si jamais on perdait malheureusement nos accueillantes à domicile, on pourrait imaginer la création d’un service d’accueil collectif dans un village, par exemple. Mais je le répète, il n’y a encore rien d’officiel. Si les accueillantes n’ont pas pu être entendues lors d’un précédent conseil, c’est parce qu’elles devaient d’abord se manifester auprès de la direction générale du CPAS», dit la présidente, Mme Fontaine.

Le glissement envisagé de l’activité liée à l’encadrement des jeunes enfants à domicile vers un organisme privé a été qualifié de déplorable par Baptiste Leroy. «Cela m’affecte que l’on semble abandonner, sans y avoir prêté plus d’attention, ce type d’accueil.»

Un conseil de l’action sociale se tiendra le 27 janvier et le moment sera venu, selon le maïeur, d’évoquer plus en détail ce dossier.