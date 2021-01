Quatorze foyers de contamination dans les maisons de repos wallonnes

Quatorze foyers de contamination de plus de 10 cas possibles ou confirmés de Covid-19 étaient recensés mardi dans les 602 maisons de repos wallonnes, selon les chiffres communiqués mercredi par l’Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

Trois de ces «clusters» se trouvaient dans le Brabant wallon, cinq dans le Hainaut, trois en province de Liège, deux dans le Luxembourg et un en province de Namur.

Il y avait ce mardi 19 janvier 464 cas confirmés parmi les résidents, tandis que 299 membres du personnel étaient écartés.

Le nombre de foyers de contamination et de résidents contaminés dans les maisons de repos a baissé par rapport à celui de la semaine passée (19 clusters et 533 cas confirmés).

Le nombre de cas possibles ou confirmés de Covid-19 reste à ce stade inférieur à celui observé lors de la première vague, constate l’Aviq, soulignant qu’il est toutefois «prématuré de faire une analyse plus détaillée».

En ce qui concerne le personnel absent pour cause de Covid-19 dans les maisons de repos, l’Aviq note une baisse entre la première et la deuxième vague avec un maximum de 6,9% d’écartement au pic de la semaine du 12 au 18 avril et une proportion de 0,3% pendant la semaine du 10 au 16 janvier 2021.