Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

INFOGRAPHIES | Fin d’année et coronavirus: comment s’en est tirée la Belgique face à ses voisins?

La crainte d’une nouvelle vague du coronavirus après les fêtes de fin d’année était dans tous les esprits. La Belgique et ses pays voisins n’ont pas tous négocié ce virage de la même manière.

+A LIRE

«Nous sommes à l’agonie»: le cri de nos restaurateurs

Une nouvelle lettre ouverte a été envoyée aux ministres par des restaurateurs et une pétition a déjà recueilli plus de mille signatures. Ils sont à l’agonie et le crient.

+A LIRE

Vaccins: dans les hôpitaux dy CHU-UCL Namur, les jeunes sont plus hésitants

Une enquête est menée au sein du personnel des hôpitaux du CHU-UCL sur les intentions de vaccination. Avec des résultats parfois surprenants.

+A LIRE

Vaccination contre le coronavirus: quid des personnes âgées incapables de se déplacer?

Comment vacciner les personnes âgées isolées ou bien handicapées qui se déplacent difficilement? Plusieurs pistes sont à l’étude.

+A LIRE