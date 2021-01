L’école de Naniot évacuée à Liège après un dégagement de fumée

Ce mercredi matin, les élèves de l’école communale de Naniot ont été évacués préventivement.

Plus de peur que de mal ce mercredi matin au sein de l’école communale de Naniot, située le long du boulevard Jean-Theodore Radoux.

Il était environ 11h lorsque les services de secours ont été appelés à intervenir sur les lieux à la suite d’un dégagement de fumée.

Les pompiers sont rapidement intervenus et la situation était sous contrôle moins d’une demi-heure plus tard. Préventivement, les élèves avaient été évacués vers un parc non loin. Ils ont pu réintégrer leurs classes à 11h30. A priori, il s’agirait d’un problème de chauffage, selon la police locale.