Blessé, Jamal Ben Saddik renonce à son combat pour le titre mondial des poids lourds

Jamal Ben Saddik a été contraint de renoncer à son combat prévu samedi prochain pour le titre mondial de kickboxing dans la catégorie des poids lourds, en raison d’une blessure au dos.

L’Anversois devait affronter le Néerlandais Rico Verhoeven le samedi 30 janvier à Rotterdam avec le titre mondial pour enjeu.

«Je me suis gravement blessé au dos», explique Jamal Ben Saddik sur Twitter. «Selon mon staff médical, les risques pour ma santé sur le long terme sont trop grands. Je suis très triste et très déçu, mais je suis déterminé à revenir plus fort».

Glory, organisateur du combat, va se mettre à la recherche d’un remplaçant pour affronter Verhoeven.

Rico Verhoeven détient le titre mondial des poids lourds depuis 2014. Il a défendu et conservé son titre à neuf reprises, la dernière fois l’année dernière.

Rico Verhoeven et Jamal Ben Saddik se sont affrontés à deux reprises dans le passé. Jamal Ben Saddik s’était imposé en 2011 mais avait été battu en 2017 dans un combat pour le titre mondial.