Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Cambriolée, elle raconte ; Elle réinvente son resto pour s’en sortir ; Un couple d’amoureux perdus dans les Fagnes ; Des poursuites contre Donald Trump dès ce jeudi? ; Les jeunes hésitants face au vaccin ; Les projets de Sébastien Nollevaux ; …: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 20 janvier.

1 VIDÉO | Quand l’horeca se réinvente en confinement

Avec le confinement, le restaurant de Catherine Mathieu a nécessairement dû se réinventer pour survivre à la crise. D’une «cave à manger» où partager une assiette ou déguster un grand vin était la norme, cette Namuroise propose aujourd’hui un concept innovant liant à la fois les services d’un restaurateur (à emporter) et ceux d’une épicerie fine, voire d’une boutique de créations artistiques. Rencontre.

2 Il y a 150 ans disparurent les plus célèbres fiancés des Fagnes

Il y a 150 ans disparurent les plus célèbres fiancés des Fagnes. Marie Solheid et François Reiff périrent dans les Fagnes le dimanche 22 janvier 1871 pour devenir le couple le plus célèbre de la région. Retour sur ces faits tragiques.

3 Arlon: Les zadistes pensaient être expulsés le 26 janvier

Sur sa page Facebook, la ZAD d’Arlon annonce qu’elle pourrait être expulsée le 26 janvier, soit dans moins d’une semaine. Les zadistes qui occupent le site de la Sablière à Schoppach (Arlon) depuis le 26 octobre 2019, veulent par leur présence empêcher la déforestation de ce terrain vendu par la Commune à Idélux. L’intercommunale ambitionne d’y construire, sur 6 des 31 hectares que compte le site, un zoning pour permettre à plusieurs indépendants de s’y installer.

4 Laurence raconte son cambriolage

La police confirme un boom de cambriolages en ce moment dans la zone Meuse-Hesbaye. Laurence en a fait les frais, vendredi, elle raconte.

5 PHOTOS | Le modéliste Sébastien Hubert miniaturise la ligne 126

En été 2019, Sébastien Hubert, habitant de Silly, dans le Hainaut, empruntait, à vélo, l’ancienne ligne de train 126, qui relie Statte à Ciney, en traversant le Condroz. Admirant les paysages sur le RAVeL, il est tombé sous le charme de l’arrêt Modave-Village et a voulu en faire la reconstitution à l’échelle 1/87e. Un chantier en miniature que les Modaviens ou ceux qui empruntent la voie lente se plairont à reconnaître.

6 Vaccins: les jeunes sont plus hésitants

Une enquête est menée au sein du personnel des hôpitaux du CHU-UCL sur les intentions de vaccination. Avec des résultats parfois surprenants.

7 Good Move rebondit sur les micropousses

Good Move, entreprise fondée par 2 étudiants de l’UNamur,a dû se réinventer en raison du Covid. Ils ont persévéré et viennent de lever 232 000€ de fonds.

8 Des poursuites contre Donald Trump dès ce jeudi?

Donald Trump va passer la main et peut-être bientôt lancer la course pour 2024. Ou affronter des poursuites pour insurrection?

9 Meintjes, le leader de Intermarché-Wanty, à l’heure de la renaissance

Une brise à peine ressentie sur les joues, un soleil qui recouvre la côte espagnole, un climat idéal pour préparer la nouvelle saison, on en arriverait presque à oublier la pandémie de coronavirus. Pourtant, elle est toujours bien là, les activités presse en présentiel sont d’ailleurs limitées pour éviter les risques de contamination chez les coureurs. Intermarché-Wanty Gobert est l’une des rares équipes à avoir accueilli quelques médias, dans sa base située non loin de Benidorm. Les entraînements s’enchaînent par groupes, l’état d’esprit familial y règne.

10 Sébastien Nollevaux: «J’aime bien aller plus loin»

Producteur délégué à la RTBF depuis deux ans, Sébastien Nollevaux ne regrette pas son choix. Il a pas mal de projets en cours.

