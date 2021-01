PPA: feu vert pour le repeuplement des exploitations porcines de l’ancienne zone infectée en Gaume

Gerpinnes, BELGIUM, 27/11/2018. Cochons/Varkens. PICTURE NOT INCLUDED IN THE CONTRACTS.! ONLY BELGIUM! Photo News

L’Afsca vient de communiquer sur la Peste porcine africaine (PPA). Avec une bonne nouvelle pour les éleveurs.

«Ce lundi 25 janvier 2021 sera publié et entrera en vigueur immédiatement l’Arrêté ministériel qui autorise le repeuplement des exploitations porcines dans les zones touchées par la PPA, en province du Luxembourg, annonce l’Afsca dans un communiqué. Les éleveurs gaumais, qui avaient dû faire abattre leurs porcs de manière préventive en 2018, pourront donc reprendre leurs activités à partir de cette date.»

Vers un retour à la normale pour le secteur porcin belge

L’Afsca précise encore : «Outre cette autorisation de repeuplement, cet Arrêté ministériel permet un autre retour à la normale qui concerne, lui, tout le secteur porcin belge: il sera à nouveau rendu possible, dans le respect des règles et des mesures de biosécurité ad hoc, de charger des porcs de différentes origines sur le même véhicule, tant pour les porcs d’abattage que pour les porcs d’élevage. Il sera également à nouveau possible de décharger un chargement de porcs reproducteurs dans différentes exploitations.

L’annonce du repeuplement dans le sud de la Belgique est également l’occasion de rappeler que la vigilance reste de mise! Les mesures de surveillance et de biosécurité, celles applicables en tout temps et celles mises en place en septembre 2018 afin de préserver le secteur de toute contamination restent par ailleurs d’application en Belgique.»

Découverte en septembre 2018, la maladie est considérée comme éradiquée depuis octobre 2019. De même, le cheptel porcin belge a pu être préservé de toute contamination. Et ce grâce à des efforts particulièrement importants, comme le souligne l’Afsca, qui se félicite de sa gestion et de la collaboration avec les différents organismes et niveaux de pouvoir impliqués.

Statut «indemne de la PPA» retrouvé

«Forte de ces résultats, un an plus tard comme l’exigent les principes d’application, la Belgique a retrouvé son statut «indemne de la PPA» au niveau européen et au niveau international (OIE)», indique l’Afsca. En ajoutant: «En plus d’une reprise des activités dans cette région touchée par la PPA au niveau des sangliers, le recouvrement des statuts «indemne de la PPA» permet également de relancer les négociations avec les pays tiers qui avaient mis un embargo sur la viande de porc belge.»

David Clarinval, ministre fédéral de l’Agriculture: «Je remercie tous les acteurs ayant œuvré pour que la Belgique retrouve son statut indemne de peste porcine africaine, avec une mention toute particulière pour les éleveurs de porcs ayant dû abattre leurs animaux. Grâce à leurs efforts, nous pouvons enfin abroger des mesures contraignantes pour le secteur. Ce nouvel arrêté ministériel permettra la reprise des activités du secteur porcin dans la région impactée mais également un allégement des contraintes en matière de transport de porcs. C’est une bonne nouvelle en ce début 2021, mais il convient de rester vigilants en appliquant au mieux les mesures de biosécurité en vigueur, afin de maintenir ce statut indemne.»

La vigilance reste de mise!

Si l’Afsca se veut positive, elle reste prudente, appelant à la vigilance. «Présent à l’est de l’Europe et poursuivant sa progression, le virus de la peste porcine est arrivé en Allemagne, à la frontière polonaise, en septembre dernier et s’y étend. La Belgique, comme tous les pays européens, doit donc demeurer très vigilante pour éviter une seconde introduction. C’est pour cette raison que les mesures strictes de biosécurités restent d’application. Ces mesures sont détaillées sur le site web de l’Afsca. »