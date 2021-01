Voo bientôt prêt à être vendu

L’accord trouvé entre Brutélé et Enodia permettra vraisemblablement de redémarrer le processus de vente de Voo. BELGA

Le conseil d’administration de Brutélé a validé la vente de ses parts dans Voo, dernière étape avant de lancer le processus de vente officiel, rapporte «L’Echo» ce mercredi, de même que «Le Soir» et «La Libre Belgique».

L’accord trouvé entre Brutélé et Enodia (maison-mère de Nethys, qui détient Voo) permettra vraisemblablement de redémarrer le processus de vente de Voo, qui avait été abandonné en 2020 après une tentative de cession au fonds américain Providence.

En effet, pour pouvoir vendre Voo, Nethys, la filiale de l’intercommunale liégeoise Enodia et chargée de la vente de l’opérateur wallon, devait trouver un accord avec Brutélé, qui est propriétaire d’une partie du réseau de Voo dans 30 communes à Bruxelles et en Wallonie. Ces 30 communes devront d’ailleurs encore avaliser cette décision du conseil d’administration de Brutélé via leurs conseils communaux respectifs.

La procédure de vente officielle devrait démarrer en avril et le choix du futur acquéreur de Voo devrait se faire en septembre 2021.