VIDÉOS | NBA: Utah aligne un sixième succès, Denver surclasse Oklahoma City

Utah a grimpé à la deuxième place de la très concurrentielle Conférence Ouest grâce à sa victoire, la sixième de rang, contre la Nouvelle-Orléans (118-102) ce mardi soir en NBA.

Au lendemain du traditionnel «Martin Luther King Day», habituellement prolifique en matches, seuls deux duels étaient au programme ce mardi soir dans le championnat nord-américain de basket.

Le Jazz a rendu une nouvelle partition sans fausse note grâce à une très bonne adresse à distance (44,7%) alors que les Pélicans ont déchanté dans le domaine (23,1%). Avec six joueurs à plus de dix points, dont Donovan Mitchell (28 points, 7 rebonds, 4 assists), le collectif de la franchise de Salt Lake City a surpassé celui de NOLA malgré un très bon Zion Williamson et ses 32 unités. Avec 10 victoires pour 4 défaites, les troupes de Quin Snyder sont deuxièmes à l’Ouest, juste derrière les Los Angeles Lakers (11v-4d). Les Pélicans sont 13es (5v-8d).

Finalistes à l’Ouest la saison dernière, les Nuggets soufflent eux le chaud et le froid depuis l’entame de l’exercice. Ce mardi, Denver a largement battu Oklahoma City (119-101) grâce à une raquette dominatrice.

Comme souvent, Nikola Jokic a été l’élément clé à Denver. Le pivot serbe a compilé 27 points, 12 rebonds et 6 assists en 28 minutes. L’avance de son équipe était telle qu’il n’a pas dû jouer dans le dernier quart-temps.

Les Nuggets, avec un bilan désormais équilibré de 7 victoires pour autant de défaites, pointent à la 9e place à l’Ouest, deux devant le Thunder (6v-7d).

À noter que le meneur de Portland CJ McCollum est victime d’une fracture du pied gauche et sera éloigné des parquets pour minimum quatre semaines. C’est une nouvelle tuile pour les Blazers, déjà privés de leur pivot Jusuf Nurkic en raison d’une fracture du poignet. Il va devoir se faire opérer et sera absent pour six semaines au moins.