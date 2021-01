Dortmund et Thomas Meunier battus à Leverkusen (2-1)

Le Borussia Dortmund s’est incliné 2-1 mardi au Bayer Leverkusen dans le cadre de la 17e journée du championnat d’Allemagne.

Chez les Borussen, Thomas Meunier a joué toute la rencontre. Au classement, Leverkusen se hisse en 2e position (32 points) tandis que Dortmund (29 points) est 4e.

La première occasion a été pour le Bayer avec une frappe flottante des 20 mètres Florian Wirtz que Burki a déviée des poings (2e). Dortmund a effectué un bon contre-pressing mais ses attaquants ne parvenaient pas à se trouver dans les derniers mètres. Derrière, les défenseurs du Borussia laissaient également trop d’espaces entre eux et Leverkusen en a profité pour partir en profondeur. Sur une transversale de Leon Bailey entre Raphael Guerreiro et Mats Hummels, Moussa Diaby s’est retrouvé face à Burki et lui a glissé le ballon entre les jambes (14e, 1-0). Avant le repos, le Bayer a eu plusieurs occasions de doubler l’écart.

Après la pause, les Borussen ont failli égaliser sur une passe en retrait de Marco Reus pour Erling Haaland dont le tir a été dévié par la défense adverse (54e). Mais suite à une perte de balle de Wirtz, Guerreiro a trouvé Julian Brandt à l’entrée de la surface, qui a battu Lukas Hradecky d’une frappe enroulée (67e, 1-1). Wirtz, qui s’est retrouvé seul plein axe, s’est racheté (80e, 2-1).

Le Hertha Berlin s’est incliné 0-3 à domicile après avoir fait le forcing en début de rencontre. Les Berlinois ont hérité d’un penalty que Krzysztof Piatek n’a pas transformé (12e). L’équipe de la capitale avait laissé passer sa chance car Hoffenheim est revenu petit à petit dans la rencontre et a même fini par prendre le dessus. Un retour de situation confirmé par Sebastian Rudy, qui n’a laissé aucune chance à Alexander Schwolow (33e, 0-1). La montée au jeu de Dodi Lukabakio (60e), qui a été averti (66e), n’a rien changé puisque Andrez Kramaric a signé un doublé (68e, 88e). Hoffenheim (19 points) est 11e et le Hertha (17 points) 14e.

Wolfsburg avec Koen Casteels est allé s’imposer 0-2 à Mayence. Le niveau de la première période a été faible avec peu de situations dans les surfaces de réparation et par conséquent, aucun but. Après le repos, les Loups ont pris le dessus et ont fait la différence par Bartosz Balek (65e, 0-1) et Wout Weghorts (79e, 0-2). Wolfsburg (29 points, 5e) garde le contact avec les premiers tandis que Mayence reste avant-dernier (7 points, 17e).