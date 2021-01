Rues à sens unique: «La mobilité pacifiée»

Les rues face aux écoles de Bettincourt et de Bovenistier, à Waremme, ont été mises à sens unique pour six semaines de test, au début de ce mois de janvier. Lors du dernier conseil communal (le 11 janvier), le conseiller Denis Cornet constatait que depuis qu’elles ont été mises à sens unique, «la mobilité, la circulation, semble pacifiée». Et ce, bien que des personnes aient manifesté leur mécontentement quant au manque de concertation avec les riverains dans le cadre de ce changement. «Sur les réseaux sociaux, il existe une tendance au refus du changement en prétextant ce manque de concertation, avait exprimé le conseiller. Mais ces expressions ne sont pas toujours représentatives de l’opinion générale.»