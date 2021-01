Turnhout: l’individu menotté qui avait pris la fuite a été retrouvé

L’individu menotté qui s’était échappé du palais de justice à Turnhout mardi après-midi a été retrouvé, indique la police locale. Les recherches ont donc été interrompues.

La police avait signalé un peu plus tôt dans la journée qu’un homme menotté avait pris la fuite, vers 15h00 mardi, à proximité du palais de justice de Turnhout, en province d’Anvers.

Des patrouilles et un hélicoptère avaient été déployés pour couvrir la zone de recherche.

Selon la police, l’homme avait été arrêté parce qu’il séjournait illégalement en Belgique et qu’il devait encore purger une peine de prison dans son pays d’origine, la Roumanie.

«Il a été cité devant le juge d’instruction mardi après-midi et on lui a ensuite signifié son arrestation», explique Rudy Remijsen, membre de la police locale. «Cependant, lors de son transfert vers la prison, il a profité d’un moment d’inattention de la part de nos agents pour s’échapper.»

La police a alors immédiatement lancé des recherches et déployé d’importants moyens. «Nous avons eu recours notamment à un chien pisteur et à un hélicoptère. Grâce à cela nous avons pu localiser le suspect dans un jardin près du palais de justice, « explique Rudy Remijsen. «Au final, il a pu recouvrer sa liberté pendant une heure et vingt minutes avant de regagner le chemin de la prison.»

L’homme restera derrière les barreaux le temps qu’une décision soit prise sur son éventuelle extradition.