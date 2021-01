WandaVision, One night in Miami, Zone hostile, etc.: nos 5 idées streaming du 20 janvier

Un robot, une sorcière (rouge, pas bien-aimée), Cassius Clay, des guns, des esclaves et même un attentat à la bombe: il y a tout cela, et c’est à peu près tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 WandaVision

Disney + Série de Jack Schaeffer. Avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany (2 épisodes de 30 et 37 minutes).

Ce que ça raconte

Dans l’Amérique des années 50, Vision et Wanda sont deux super-héros très discrets, qui cherchent à ne pas se faire remarquer de leur voisinage…

Ce qu’on en pense

Ça démarre comme une sitcom (le clin d’œil à Ma sorcière bien-aimée est assumé), puis ça bascule dans quelque chose de plus inquiétant. Déjà deux épisodes disponibles, pour un show Marvel prometteur.

La critique complète

2 One night in Miami

Amazon Prime Video Drame de Regina King. Avec Leslie Odom Jr, Eli Goree, Kingsley Ben-Adir, Aldis Hidge. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Un soir de février 1964 à Miami, quatre hommes sont réunis: le boxeur Cassius Clay, le chanteur Sam Cooke, le footballeur américain Jim Brown, et l’activiste Malcolm X. Forcément, ça va causer politique.

Ce qu’on en pense

Pour sa première réalisation, l’actrice Regina King (Jerry Maguire, Watchmen, If Beale Street could talk) relève haut la main le défi de l’adaptation d’une pièce de théâtre, grâce à une mise en scène nerveuse et un casting en grande forme.

La critique complète

3 Zone hostile

Netflix Film de science-fiction de Mikael Håfström. Avec Anthony Mackie et Damson Idris. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

Un pilote de drones militaires sort de sa cave pour tâter du terrain. Épaulé par un androïde, il doit trouver des codes pour éviter une attaque nucléaire.

Ce qu’on en pense

C’est moche, convenu et surtout d’un sérieux mortifère. Les gros films de robot et de baston, on les préfère avec Schwarzy et Sylvester en maîtres de cérémonie.

La critique complète

4 Grand Army

Netflix Série de Katie Cappiello. Avec Odessa Adlon (9 épisodes de 47 à 72 minutes).

Ce que ça raconte

Cinq lycéens new-yorkais en quête d’un avenir meilleur. Ou d’un avenir tout court.

Ce qu’on en pense

Karie Capiello adapte sa propre pièce de théâtre et l’étoffe, un peu trop peut-être. Dans un registre différent, plus «réel», voilà une une série qui adopte un point de vue semblable à celui de 13 reasons why.

La critique complète

5 Harriet

Be à la Demande Film historique de Kasi Lemmons. Avec Cynthia Erivo. Durée: 2 h 05.

Ce que ça raconte

Comment Araminta Ross, une esclave surnommée «Minty», parvint à délivrer des centaines de Noirs américains de l’esclavage dans l’Amérique du milieu du XIXe siècle.

Ce qu’on en pense

Les événements se succèdent de façon parfois un peu lapidaire, et la dimesion mystique de Minty peut dérouter, mais l’épisode est authentique. Et le propos respecté. Un bon film historique, au sujet très actuel.

La critique complète