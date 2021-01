Thibaut Pinot renonce au Tour de France pour disputer le Giro cette saison

Thibaut Pinot disputera cette saison le Giro et renonce à s’aligner sur le Tour de France. Le coureur français l’a confirmé mardi lors de la présentation de l’équipe Groupama-FDJ.

«Mon objectif cette année ce sera le Giro, je vais tout faire pour être préparé et y obtenir le meilleur résultat possible», a déclaré Pinot. «C’était une décision mûrement réfléchie. Je pense que c’est le moment pour moi de retourner sur le Tour d’Italie. Et en voyant le parcours du Tour, j’ai vu que ce n’était pas pour moi cette année. En voyant celui du Tour d’Italie, j’ai compris que c’est une course qui va me convenir. J’espère revenir sur le Tour en 2022, c’est l’objectif.»

Pinot s’est aligné deux fois sur le Giro, en 2017 (4e place) et 2018 (abandon à la veille de l’arrivée en raison d’une pneumopathie). Troisième du Tour de France en 2014, il avait connu plusieurs coups du sort ces dernières années, ne parvenant pas à lutter pour un bon classement mais obtenant tout de même une victoire prestigieuse au Tourmalet en 2019.

Au Tour de France, Groupama-FDJ alignera le sprinteur Arnaud Démare, avec David Gaudu, double vainqueur d’étape et huitième de la dernière Vuelta, comme coureur pour le général.