Le débrief du jour: 671 emplois menacés chez Fedex | La vaccination avance | Will Still dans l’histoire du foot belge

671 emplois menacés chez Fedex à Liège, les Hautes Fagnes pourraient être aménagées en parc national, Will Still devient le plus jeune coach de l’histoire de la D1A: voici ce qu’il faut retenir de l’actualité de ce mardi 19 janvier.

1. Fedex veut supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège

Le transporteur américain Fedex a l’intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège, a confirmé mardi l’entreprise dans un communiqué.

2. Plus de 100.000 Belges déjà vaccinés

En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique, la «taskforce vaccination» a fait le point sur l’avancement de la campagne de vaccination dans notre pays.

3. Les Hautes Fagnes aménagées en parc national?

La ministre wallonne de l’Environnement veut créer un parc national au sud du pays. Et pourquoi pas dans les Hautes Fagnes? C’est l’idée de Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy.

4. France: pas encore de réouverture des remontées mécaniques

La France devrait prolonger l’interdiction des remontées mécaniques dans ses stations de ski. Au grand dam des professionnels de la montagne.

5. Will Still au Beerschot: le plus jeune coach de l’histoire en D1

Will Still a été nommé entraîneur du Beerschot, a annoncé le club anversois ce mardi. Il succède à Hernan Losada, dont il était l’adjoint, qui a quitté le club pour rejoindre DC United, en Major League Soccer. Agé de 28 ans, Will Still est le plus jeune entraîneur de l’histoire de la D1.

