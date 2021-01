Mort de Jean-Marie Monzibila: peines de 3 à 5 ans de prison avec sursis requises à l’encontre des coupables

L’avocat général a requis devant la cour d’assises de Bruxelles, des peines de trois à cinq ans de prison avec sursis, à l’encontre des accusés, reconnus coupables de coups et blessures sur Jean-Marie Monzibila, et qui ont entraîné sa mort sans intention de la donner.

Cet homme de 35 ans avait été découvert mort, gravement mutilé, dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, le 1er septembre 2009.

L’avocat général a estimé que le dépassement du délai raisonnable à être jugé devait peser dans la balance en faveur des coupables, pour la détermination des peines à prononcer. Il a également relevé plusieurs circonstances atténuantes devant leur bénéficier, notamment l’absence de condamnations pénales pour trois d’entre eux.

Le magistrat a ainsi requis des peines de cinq ans de prison avec sursis à l’encontre d’Alexandre Dusart et de Singaoku Kale, pour lesquels la circonstance aggravante de préméditation a été retenue. Et il a requis des peines de trois ans de prison avec sursis pour les deux autres, Mathieu Delouvroy et David Browet.

Lundi soir, peu avant minuit, le jury a déclaré les quatre accusés coupables de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance aggravante que l’avocat général avait requise, pour deux d’entre eux seulement.

Le 1er septembre 2009, le corps sans vie de Jean-Marie Monzibila avait été retrouvé dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, gravement mutilé. Selon le rapport des médecins légistes, la victime, âgée de 35 ans, est décédée des suites d’une asphyxie. Elle présentait aussi de nombreuses plaies contuses au niveau du visage, du cou et de l’oreille droite.

Les auteurs des coups mortels et la victime appartenaient à un même groupe qui pratiquait l’islam chiite et qui organisait diverses activités dans la nature. Le 31 août 2009 en soirée, ils étaient partis de Charleroi, où ils vivaient, pour se rendre à Bruxelles afin d’assister à un concert de rap selon les uns, de participer à un repas chez un ami selon d’autres.

En chemin, ils ont décidé de s’arrêter au Bois de la Cambre, pour raisonner Jean-Marie Monzibila qui s’était, d’après eux, montré nerveux et agressif. La discussion a ensuite dégénéré en bagarre.

Seul l’accusé Mathieu Delouvroy a reconnu avoir appuyé une branche de bois sur le cou de la victime, affirmant qu’il avait agi pour se défendre. Il a précisé qu’Alexandre Dusart lui était venu en aide, mais ce dernier a soutenu par contre qu’il était resté en retrait.

David Browet et Singaoku Kale ont quant à eux déclaré qu’ils avaient quitté les lieux dès que la victime a commencé à se montrer agressive.

Le jury est entré en délibération sur la peine mardi vers 13h00 et rendra son verdict au cours de la journée.