Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mardi 19 janvier

La sélection de la rédaction 1. Voici le taux de contagiosité dans nos régions Malgré un léger rebond durant les fêtes de fin d'année, le taux de reproduction national, qui représente le niveau de contagiosité du coronavirus à travers le pays, reste sous le seuil symbolique de 1. 2. Depuis le deuxième confinement, les Luxembourgeois ne sont plus fans de la dénonciation entre voisins En cette période Covid, les dénonciations entre voisins existent! Bien moins en cette seconde vague. On a fait le tour des commissariats. 3. La moyenne des nouvelles infections quotidiennes en baisse mais au-dessus des 2.000 cas, diminution des hospitalisations Les hôpitaux ont admis en moyenne 116 nouveaux patients chaque jour. 4. La santé mentale des jeunes en péril De plus en plus de décrochages, de troubles mentaux,de prises en charge judiciarisées des jeunes. Inquiétant. 5. Plus de 100 000 Belges déjà vaccinés: «Les premières vaccinations se sont bien déroulées» En marge de la conférence de presse sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique, la «taskforce vaccination» a fait le point sur l'avancement de la campagne de vaccination dans notre pays. 6. Rendre le masque obligatoire dès 10 ans ne fait pas consensus Certains membres du Risk Assessment Group (RAG) préconisent d'abaisser à 10 ans l'âge du masque obligatoire si l'épidémie venait à s'aggraver en Belgique. Cependant, aucun accord n'a pu être dégagé en ce sens lundi soir au sein du groupe d'experts, ni au sein du Risk Management Group, a-t-on appris ce mardi à bonnes sources.

1. BELGIQUE

VIDÉO | Yves Van Laethem: «Des chiffres meilleurs que les pays voisins mais l’équilibre reste fragile»

Le Centre de crise et Sciensano ont tenu une nouvelle conférence de presse ce mardi, pour analyser les dernières tendances à la baisse des infections au coronavirus en Belgique.

Vers des amendes de 250 euros pour les tests refusés?

Des amendes infligées aux voyageurs qui reviennent d'une zone rouge et qui refusent de se faire dépister? Les autorités en ont discuté au sein du kern ce lundi matin…

Les forains wallons ne veulent plus revivre 2020

Le président wallon des forains, Anthony Mastrovalerio, réclame aussi des perspectives pour son secteur. À commencer par la reconnaissance de celui-ci.

Des masques FFP2 pour se protéger des variants? «Pas nécessaire», selon Steven Van Gucht

En marge de la conférence de presse sur les dernières tendances de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays, les experts du Centre de crise ont débattu sur la question du masque à conseiller face aux variants.

Plus de 8.400 procès-verbaux ont été dressés pendant les fêtes

Entre le lundi 22 décembre et le dimanche 3 janvier inclus, plus de 8.400 infractions aux mesures prises dans le cadre de la crise corona ont été enregistrées.

Prolongation des soldes: avis positifs des professionnels et ministres

Le feu vert du Conseil supérieur des Indépendants et PME en vue d'une prolongation des soldes a conduit les ministres Dermagne et Clarinval à soutenir à leur tour la proposition.

La trappiste de Westvleteren livrée à domicile

BELGA / KURT DESPLENTER Bonne nouvelle pour les amateurs des bières trappistes de Westvleteren, il n'est plus nécessaire de se rendre dans le fin fond du Westhoek pour en trouver.

Comment feront ceux qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés?

La députée régionale Anne-Catherine Goffinet s'inquiète pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés, particulièrement dans la province de Luxembourg.

2. RÉGIONS

De 19 à 29 patients Covid en 2 jours en Brabant wallon

Ces sept derniers jours, 23 admissions et 8 sorties ont été enregistrées dans les deux hôpitaux brabançons.

Chimay: la crise sanitaire accroît les difficultés des jeunes du Chemin Vert

Le Chemin Vert (autrefois Clos du Chemin vert), l'institution chimacienne qui accueille actuellement, par décision judiciaire, 66 enfants de 0 à 18 ans et accompagne 33 familles, a reçu la visite de Valérie Glatigny.

À l’agonie, le secteur horeca de Spa écrit aux ministres

Après six mois de fermeture, le secteur de l'horeca est «à l'agonie». L'Association Hôtelière des Hautes Fagnes (AHHF) et l'Association Restaurants et Hôtels de Spa et Environs (ARHSE) écrit une seconde lettre aux ministres des gouvernements fédéral et de la région wallonne.

3. MONDE

Près d’un quart de voitures vendues en moins en 2020 dans l’Union européenne

Près de 10 millions de voitures ont été vendues dans l'Union européenne en 2020. Cela représente un recul de plus de 23% par rapport à 2019.

La Chine construit un énorme centre de quarantaine

AFP On s'active 24h/24 en Chine en vue de la construction d'un centre de quarantaine géant.

Stations de ski en France: la réouverture des remontées mécaniques ne devrait pas être pour février

La France devrait prolonger l'interdiction des remontées mécaniques dans ses stations de ski. Au grand dam des professionnels de la montagne.

4. SPORT

Le vaccin ne sera pas une condition pour participer aux JO

Le Japon envisage de prendre des mesures globales pour organiser «des Jeux sûrs et sécurisés», même sans faire du vaccin «une condition», selon son porte-parole.

5. CULTURE

La 40e édition du Festival Anima, ça sera 100% en ligne

Pas question d'emmener vos enfants à Flagey pour une séance familiale de cinéma d'animation lors des prochains congés de carnaval: la 40e édition d'Anima se déroulera sans grande surprise en ligne.