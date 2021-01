Toujours pas de Cimirot pour Malines-Standard

Le médian bosnien est à nouveau positif au Covid19 et ne pourra donc pas jouer demain. Un doute subsiste sur la présence de Siquet.

Pour ce troisième rendez-vous 2021, le Standard sera à nouveau privé de Gojko Cimirot, toujours positif au Covid19. C’est le seul du noyau rouche dans le cas. Kostas Laifis, négatif depuis le week-end passé, a repris l’entraînement collectif lundi. Est-ce assez pour débuter un match? Réponse demain à Malines (18h45).

Boljevic en a enfin terminé avec ses problèmes de genou. Une incertitude plane sur la présence d’Hugo Siquet. Victime d’une «béquille» dimanche, le jeune arrière latéral ressent toujours des douleurs à la cuisse en ce début de semaine et on ne sait pas encore, à l’heure actuelle, s’il pourra jouer mercredi ou non.