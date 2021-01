Coronavirus | Comment feront ceux qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés?

Covid-19: la députée régionale Anne-Catherine Goffinet s’inquiète pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés, particulièrement dans la province de Luxembourg.

En Wallonie, le cdH s’inquiète pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés, particulièrement dans la province de Luxembourg où le centre majeur de vaccination sera établi à Marche, «à plus d’une heure de route de ville comme Arlon et Virton qui regroupent pourtant plus de 40% de la population», a souligné ce mardi la députée régionale Anne-Catherine Goffinet.

À côté de ce centre principal, quatre autres centres de proximité seront ouverts à Libramont, Arlon, dans la région de Virton et à Houffalize. «Mais ils ne compteront qu’une ou deux lignes de vaccination. Or, si on veut aller vite, ce ne sera pas suffisant», même avec les bus mobiles qui sont également prévus, a pointé Anne-Catherine Goffinet.

Ce sont des questions légitimes pour lesquelles nous demandons des réponses

«Comment les emplacements ont-ils été décidés et choisis par le gouvernement wallon, compte tenu des distances géographiques? Selon quels critères? Ce sont des questions légitimes pour lesquelles nous demandons des réponses», a-t-elle poursuivi.

Cette dernière s’interroge également sur le sort réservé à ceux, âgés ou handicapés, qui ne pourront pas se déplacer pour être vaccinés. «Une partie de la population ne sera pas en mesure de se déplacer vers les sites de vaccination, qu’il s’agisse d’un centre majeur ou d’un bus de proximité. Que va-t-on faire pour ces personnes? La Belgique a un devoir vis-à-vis de l’ensemble de ses citoyens», a encore rappelé la députée régionale humaniste.

«L’incertitude actuelle ne favorise pas l’adhésion. Il est pourtant urgent d’avoir une vision claire et précise qui redonne des perspectives et de l’espoir alors que la pression psychologique se fait de plus en plus forte sur les citoyens», a-t-elle conclu.