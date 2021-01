«Ce qui dégouline du dossier, c’est le doute», plaide l’avocat de Sylvia B.

Me Marc Preumont a plaidé l’acquittement de Sylvia B., ce 18 janvier devant la cour d’appel de Bruxelles. Elle est prévenue, avec son mari l’ancien député Christian Van Eyken, de l’assassinat en 2014 de son compagnon de l’époque, Marc Dellea. «Ce qui dégouline du dossier, c’est le doute», a déclaré l’avocat.

Me Marc Preumont a plaidé l’acquittement de Sylvia B., lundi après-midi devant la cour d’appel de Bruxelles. Elle est prévenue, avec son mari l’ancien député Christian Van Eyken, de l’assassinat en 2014 de son compagnon de l’époque, Marc Dellea. «Ce qui dégouline du dossier, c’est le doute», a déclaré Me Preumont en réponse à la plaidoirie de son confrère de la partie civile, qui avait affirmé que « la culpabilité des prévenus suintent de tous les recoins du dossier ».

Me Preumont a soutenu qu’aucune preuve tangible ne prouvait la culpabilité des prévenus, en particulier celle de Sylvia B. qu’il représente. «Tout le dossier montre que ça peut parfaitement être quelqu’un d’autre. On ne peut pas remplacer les preuves par des suppositions, des impressions, des interprétations», a-t-il plaidé. «On peut noircir tant qu’on veut la personnalité de ma cliente – elle a, c’est vrai, une personnalité forte, elle est extravertie et brute de décoffrage – il n’y aucune trace de violence physique qu’elle aurait commise dans sa vie. Qu’elle ait abattu le père de sa fille comme l’aurait fait un tueur professionnel, ce n’est pas crédible», a avancé l’avocat.

«Il faut bien dire que, dans ce dossier, on taillé un costume de menteuse, d’affabulatrice, de manipulatrice et même de personne machiavélique à Sylvia B. Donc, tout ce qu’elle dit est mis en doute. Il y a une irrecevabilité d’office de sa parole. Cela rend les choses difficiles pour la défense…», a affirmé Me Preumont. «Beaucoup de témoins ont déclaré qu’elle était en état de choc lorsqu’elle a découvert le corps de Marc Dellea. L’un d’eux a dit qu’elle était assise sur le carrelage, pleurant, tenant des propos confus. La surprise, l’effroi, l’émotion… Sont réels. Or, on disqualifie cette réalité en rappelant qu’elle a parlé aussi des ennuis que Marc rencontrait, présentant cela comme une volonté de brouiller les pistes. C’est un incroyable procès d’intention! N’est-il pas normal de tenter de comprendre ce qu’il s’est passé en ruminant une série de choses? Parce que ça vient de Sylvia B., ça devient de la comédie», a-t-il exposé.

L’avocat a également évoqué une écoute directe, effectuée grâce à un micro caché dans la voiture de Christian Van Eyken, en septembre 2015, qui disculpe le couple, selon lui. «Ils se rendent chez leur avocat de l’époque pour parler du dossier et Sylvia B. vient de retirer de l’argent pour payer les honoraires. Elle dit à Christian Van Eyken: “et si on attrape celui qui a fait ça à Marc, il paie les frais? Parce que moi, je vais porter plainte contre x”. Penser qu’ils savaient qu’ils étaient écoutés et qu’ils se sont dits à cet instant: “on va jouer un petit tour aux enquêteurs”, c’est inimaginable», a commenté le conseil de la défense.