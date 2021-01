Des masques FFP2 pour se protéger des variants? «Pas nécessaire», selon Steven Van Gucht

En marge de la conférence de presse sur les dernières tendances de l’épidémie de Covid-19 dans notre pays, les experts du Centre de crise ont débattu sur la question du masque à conseiller face aux variants.

Face à l’arrivée de variants du coronavirus en Belgique, faut-il préférer les masques FFP2 aux masques chirurgicaux ou en tissu? Pour Yves Van Laethem, rien ne sert d’employer «trop peu ou mal un outil théoriquement efficace».

«Si le masque est employé et traité comme il le faut, la filtration peut-être au moins aussi importante que si on employait des masques plus complexes à mettre ou à tolérer, et qui ne seraient pas d‘un apport significatif sur le terrain», explique-t-il.

Il n’y a aucune différence dans les mesures à suivre en fonction des variants. Rien n’indique que les variants se propagent différemment.

De son côté, Steven Van Gucht ne pense pas que porter un masque FFP2, comme c’est désormais conseillé en Bavière, soit nécessaire dans notre pays pour lutter contre la propagation des variants. «Il n’y a aucune différence dans les mesures à suivre en fonction des variants. Rien n’indique que les variants se propagent différemment.»

Quel masque choisir et comment le porter?

Remarquant un certain nombre de mauvais usages du masque, Yves Van Laethem a tenu à rappeler les conseils d’utilisation de ceux-ci.

«Nous avons à notre disposition des outils efficaces s’ils sont utilisés quand il le faut et convenablement. Les masques en tissu doivent être lavés et posséder, de préférence, une double couche et un filtre. Les masques chirurgicaux doivent, eux, être changés toutes les 4 heures idéalement et ne doivent pas être abîmés ou mouillés.»

Pour le masque en lui-même, Yves Van Laethem insiste sur le fait de le porter convenablement. «Un masque abaissé sur le menton, qui ne cache pas le nez ou qui baille sur le côté est un masque qui perd énormément de son efficacité. Il faut également se laver les mains avant de manipuler son masque», rappelle le porte-parole interfédéral.

Quand et où porter le masque?

Le port du masque est requis dans toutes les circonstances de notre vite sociale ou professionnelle où c’est nécessaire, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.

«À l’extérieur, c’est obligatoire dans des endroits où il y a du monde ou quand la distance d’un mètre 50 ne peut pas être respectée. À l’intérieur, c’est obligatoire dans les transports en commun ou les magasins, mais aussi lorsque, pour une raison ou une autre, quelqu’un rentre chez vous et que les distances ne peuvent pas être respectées», conclut Yves Van Laethem.